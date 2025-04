Ambulanze e imprese funebri la Consulta boccia la legge calabrese che limitava il mercato

Una norma pensata per regolare il delicato equilibrio tra imprese funebri e trasporti sanitari si è rivelata un boomerang per la Regione Calabria. Con una sentenza destinata a fare scuola, la Corte costituzionale ha bocciato il divieto che impediva alle imprese funebri di offrire servizi di trasporto sanitario.

Furti alle imprese orafe: soddisfazione della Consulta orafa per i primi risultati raggiunti dalle forze dell’ordine - Arezzo, 13 febbraio 2025 – Furti alle imprese orafe: soddisfazione della Consulta orafa per i primi risultati raggiunti dalle forze dell’ordine Appuntamento lunedì 17 Febbraio alle 11.00 in Prefettura per il seminario su buone pratiche e misure di sicurezza contro le attività dei malviventi “Desideriamo esprimere alle Forze dell’Ordine la nostra soddisfazione per i primi risultati dell’attività investigativa condotta contro i furti alle imprese del settore orafo”. 🔗lanazione.it

Racket delle salme, a processo sedici imprese funebri - Ravenna, 22 febbraio 2025 – Si è aperta ieri mattina in tribunale a Ravenna l’udienza preliminare relativa al caso del racket del caro estinto. Sono 51 i soggetti finiti nei guai: 35 persone fisiche e 16 persone giuridiche, ovvero le agenzie di pompe funebri. Tra le persone fisiche finite davanti al gup Corrado Schiaretti e al procuratore capo Daniele Barberini, ci sono titolari delle imprese funebri, ma anche cinque dipendenti dell’Ausl Romagna che erano addetti agli obitori di Faenza e Lugo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Furti alle imprese orafe: soddisfazione della consulta orafa per i primi risultati raggiunti dalle forze dell’ordine - Arezzo, 13 febbraio 2025 – “Desideriamo esprimere alle Forze dell’Ordine la nostra soddisfazione per i primi risultati dell’attività investigativa condotta contro i furti alle imprese del settore orafo”. Così dichiara il presidente della Consulta Orafa Luca Parrini a seguito degli arresti dei malviventi responsabili della rapina con lo spray al peperoncino del Giugno scorso alla Italiana Horo di Badia al Pino. 🔗lanazione.it

Sentenza della Corte Costituzionale: la Regione Calabria non può vietare a imprese funebri il noleggio delle ambulanze - La Corte costituzionale, con la sentenza numero 62, depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, della legge della ... 🔗msn.com

La corte costituzionale annulla divieto per imprese funebri di noleggio ambulanza non urgente in calabria - La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto della Regione Calabria che impediva alle imprese funebri di svolgere noleggio con conducente di ambulanza per trasporti non urgenti, tutelando l ... 🔗gaeta.it