Amazon sfida Starlink | in orbita i primi satelliti per Internet di Project Kuiper

Amazon ha messo in orbita 27 satelliti per la connessione a Internet dallo spazio. L'obiettivo è arrivare a 3.200.

Nasce la nuova rete per l'Internet globale di Amazon, che porterà la banda larga anche nelle zone più remote

Amazon lancia la sfida a Starlink con il Project Kuiper. Il colosso dell'e-commerce manderà in orbita i primi 27 satelliti della sua rete di banda larga in orbita, che punta a fare concorrenza a Elon Musk nella fornitura di internet su scala globale. L'obiettivo della multinazionale fondata da Jeff Bezos è di riuscire ad attivare entro la fine del 2025 il servizio, che dovrebbe includere a regime 3.

Amazon ha compiuto un passo storico nel settore spaziale, lanciando il suo primo lotto di satelliti internet del Progetto Kuiper, segnando l'inizio della sua sfida diretta a Starlink di Elon Musk. La missione, denominata Kuiper Atlas 1, è decollata dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 19:00 ora locale (le 23:00 in Italia), a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance, trasportando in orbita 27 satelliti.

