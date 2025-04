Amazon | nessuna esposizione costo dazi

Amazon intenderebbe pubblicare il costo dovuto ai dazi voluti da Trump accanto al costo totale dei prodotti sulla sua piattaforma. Ma a stretto giro arriva la smentita. "Questa possibilità non è mai stata considerazione per lo store principale di Amazon", precisa il portavoce della società secondo quanto riportato da Bloomberg. 🔗 17.53 "Un atto ostile e politico". Così la Casa Bianca, attraverso la portavoce Karoline Leavitt, dopo le indiscrezioni secondo le qualiintenderebbe pubblicare ildovuto aivoluti da Trump accanto altotale dei prodotti sulla sua piattaforma. Ma a stretto giro arriva la smentita. "Questa possibilità non è mai stata considerazione per lo store principale di", precisa il portavoce della società secondo quanto riportato da Bloomberg. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amazon: nessuna esposizione del costo dei dazi sui prezzi dei prodotti - Amazon afferma di non aver "mai preso in considerazione" la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo dei dazi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando un portavoce della società che spiega che la "squadra che gestisce il negozio ultra low cost Amazon Haul ha considerato l'esposizione del costo dei dazi su alcuni prodotti. Questo però non è mai stato preso in considerazione dal sito principale di Amazon". 🔗quotidiano.net

La Casa Bianca: «Amazon esporrà il costo dei dazi? Atto ostile». Ma la società di Bezos: «Mai pensato di farlo nel sito principale» - Trump e Bezos divisi dai dazi: il colosso dell’e-commerce mostrerà l’impatto delle tariffe nello store online 🔗xml2.corriere.it

Dazi, Trump contro Amazon: «Atto ostile mostrare costo delle tariffe». Il colosso nega, Adidas aumenta i prezzi - Primo scontro tra Trump e Bezos. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha definito «ostile» e un «atto politico» il presunto tentativo del colosso della vendita al... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Amazon: nessuna esposizione del costo dei dazi sui prezzi dei prodotti; Amazon: Mai considerato di esporre il costo dei dazi nei prezzi - Le critiche della Casa Bianca a Amazon, la replica dell'azienda; ‘Amazon, mai considerato di esporre costo dazi nei prezzi’; Dazi nei prezzi, è scontro tra Casa Bianca e Amazon. 🔗Ne parlano su altre fonti

Amazon: nessuna esposizione del costo dei dazi sui prezzi dei prodotti - Amazon smentisce l'intenzione di includere i dazi nei prezzi. Critiche dalla Casa Bianca per presunte decisioni "politiche". 🔗quotidiano.net

Amazon smentisce: mai pensato di indicare nei prezzi il costo dei dazi Usa - Secondo un portavoce della società citato da Bloomberg la "squadra che gestisce il negozio ultra low cost Amazon Haul ha considerato l'esposizione del costo dei dazi su alcuni prodotti. Questo però ... 🔗tg24.sky.it

Dazi, Amazon smentisce Trump: "Mai considerato di esporre il costo delle tariffe" - Amazon ha affermato di non aver "mai preso in considerazione" la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo dei dazi. Smentita dunque la Casa Bianca che, precedentemente, sulla base ... 🔗msn.com