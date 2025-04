Amazon nel mirino della Casa Bianca | bufera sulle tariffe doganali

Casa Bianca ha recentemente accusato Amazon di attuare una condotta ostile e politicizzata in relazione a presunte modifiche sulla visualizzazione dei prezzi sul proprio sito web. L'accusa è stata formulata dalla portavoce Karoline Leavitt, che ha reagito a una notizia diffusa da Punchbowl News secondo cui il colosso dell'e-commerce avrebbe intenzione di .

Usa, Casa Bianca: atto ostile da Amazon sui dazi. L’azienda: nessun piano - New York, 29 apr. (askanews) – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha bollato come “atto politico ostile” l’ipotesi di Amazon di mostrare i rincari legati ai dazi sui prodotti. A stretto giro, però, il gruppo di ecommerce ha fatto marcia indietro precisando di aver valutato l’idea solo per Amazon Haul, sezione che compete con Temu, e non per il sito principale. “Le squadre discutono idee continuamente”, ha dichiarato il portavoce Ty Rogers, aggiungendo che “non è stato implementato nulla su alcuna proprietà di Amazon”. 🔗ildenaro.it

La Casa Bianca: "Amazon esporrà il costo dei dazi? Ostile". La società: "Non sul sito principale" - Secondo un portavoce del colosso dell'e-commerce, l'idea sarebbe stata proposta dal team che gestisce il negozio ultra low-cost. E Trump telefona a Bezos 🔗ilgiornale.it

"Atto ostile". Prezzi, Casa Bianca contro Amazon. La difesa di Bezos: "Solo su low cost" - La Casa Bianca non ci sta, e ha criticato direttamente Amazon per aver scelto di comunicare ai consumatori quanto i dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbiano contribuito al prezzo delle sue merci. "Questo è un atto ostile e politico da parte di Amazon. Perché Amazon non ha fatto questo quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt. 🔗iltempo.it

Amazon nel mirino della Casa Bianca: bufera sulle tariffe doganali - (Adnkronos) - La Casa Bianca ha recentemente accusato Amazon di attuare una condotta ostile e politicizzata in relazione a presunte modifiche sulla visualizzazione dei prezzi sul proprio sito web. L’a ... 🔗msn.com

Dazi in vetrina: Amazon nel mirino di Trump - Amazon è finita nel mirino della Casa Bianca dopo aver introdotto una nuova politica di trasparenza sui dazi doganali. Il colosso dell’e-commerce ha infatti dichiarato di voler iniziare a indicare nei ... 🔗rsi.ch

La Casa Bianca contro Amazon: 'Mostrare il costo dei dazi è un atto ostile'. Trump chiama Bezos - Il colosso delle vendite afferma di non aver "mai preso in considerazione" la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo delle tariffe (ANSA) ... 🔗ansa.it