Amazon mostrerà l’impatto dei dazi sui prezzi | lo scoop che fa infuriare la Casa Bianca

Amazon indicherà il ‘peso’ dei dazi sul prezzo complessivo dei prodotti. Il gigante di e-commerce “non vuole assumersi la responsabilità dei costi della guerra commerciale del presidente Donald Trump – si legge in un articolo del portale di notizie –. Pertanto mostrerà presto l'impatto dei dazi in rapporto al prezzo di ogni prodotto. Il sito di shopping mostrerà la quota del costo di un articolo derivante dai dazi, proprio accanto al prezzo totale di listino del prodotto”. Punchbowl News cita una “fonte a conoscenza” dei piani di Amazon. L’azienda di Jeff Bezos non ha confermato ufficialmente lo scoop ma i primi a ritenerlo credibile sono i membri dello staff del presidente, tanto che la portavoce della Casa Bianca ritiene di dovere dire la sua in merito. 🔗 Quotidiano.net - Amazon mostrerà l’impatto dei dazi sui prezzi: lo scoop che fa infuriare la Casa Bianca Washington, 29 aprile 2025 – A lanciare l’indiscrezione è il sito americano Punchbowl News:indicherà il ‘peso’ deisul prezzo complessivo dei prodotti. Il gigante di e-commerce “non vuole assumersi la responsabilità dei costi della guerra commerciale del presidente Donald Trump – si legge in un articolo del portale di notizie –. Pertantopresto l'impatto deiin rapporto al prezzo di ogni prodotto. Il sito di shoppingla quota del costo di un articolo derivante dai, proprio accanto al prezzo totale di listino del prodotto”. Punchbowl News cita una “fonte a conoscenza” dei piani di. L’azienda di Jeff Bezos non ha confermato ufficialmente loma i primi a ritenerlo credibile sono i membri dello staff del presidente, tanto che la portavoce dellaritiene di dovere dire la sua in merito. 🔗 Quotidiano.net

