Amazon lancia nello spazio satelliti internet per competere con Starlink

Amazon ha lanciato nello spazio il primo lotto di satelliti internet. Si tratta dell’ultima novità di un mercato attualmente dominato da SpaceX con il sistema Starlink. Il razzo Atlas V della United Launch Alliance ha trasportato 27 satelliti del Progetto Kuiper di Amazon, che prende il nome dai confini del nostro sistema solare oltre Nettuno.Una volta rilasciati in orbita, i satelliti raggiungeranno un’altitudine di quasi 630 chilometri. Due satelliti di prova sono stati lanciati nel 2023, sempre da un Atlas V. I responsabili del progetto hanno affermato che sono stati apportati importanti aggiornamenti alla versione più recente.Gli ultimi satelliti sono inoltre rivestiti con una pellicola a specchio progettata per diffondere la luce solare riflessa, nel tentativo di venire incontro alle esigenze degli astronomi. 🔗 Lapresse.it - Amazon lancia nello spazio satelliti internet per competere con Starlink hatoil primo lotto di. Si tratta dell’ultima novità di un mercato attualmente dominato da SpaceX con il sistema. Il razzo Atlas V della United Launch Alliance ha trasportato 27del Progetto Kuiper di, che prende il nome dai confini del nostro sistema solare oltre Nettuno.Una volta rilasciati in orbita, iraggiungeranno un’altitudine di quasi 630 chilometri. Duedi prova sono statiti nel 2023, sempre da un Atlas V. I responsabili del progetto hanno affermato che sono stati apportati importanti aggiornamenti alla versione più recente.Gli ultimisono inoltre rivestiti con una pellicola a specchio progettata per diffondere la luce solare riflessa, nel tentativo di venire incontro alle esigenze degli astronomi. 🔗 Lapresse.it

