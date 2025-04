Amazon e i costi dei dazi sulle etichette la Casa Bianca | atto ostile Poi il chiarimento

Xml2.corriere.it - Amazon e i costi dei dazi sulle etichette, la Casa Bianca: atto ostile. Poi il chiarimento Trump sente Bezos al telefono e il gruppo precisa: mai voluto esporre il costo delle tariffe. La fiducia dei consumatori scende ai minimi da 5 anni e il deficit commerciale a marzo si amplia a 162 miliardi (92,8 miliardi un anno fa) 🔗 Xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

Scontro Trump-Bezos sulla merce Amazon con i costi dei dazi. La smentita del colosso e la telefonata tra i due «andata bene» - Sale la tensione fra Donald Trump e Jeff Bezos. La Casa Bianca ha criticato duramente Amazon, colosso delle vendite online, per essere pronto – secondo le indiscrezioni di Punchbowl – a evidenziare nei prezzi dei suoi prodotti l’impatto dei dazi. «È un atto politico e ostile», ha detto la portavoce Karoline Leavitt, chiedendosi come mai la società non lo abbia fatto «quando l’amministrazione Biden ha fatto salire l’inflazione ai massimi da 40 anni». 🔗open.online

Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene - Al Vinitaly a grande paura dei dazi fa tremare il settore vitivinicolo ma non è che, fino alla decisione di Donald Trump di imporre nuove tariffe, non ci fossero guai in Paradiso. Anzi. Qualche settimana fa, ma ancora oggi è così, i produttori hanno temuto, e continuano a farlo, le decisioni dell’Ue. Che vorrebbe imporre […] The post Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Dopo i Dazi USA Aumenta il Prezzo di Amazon, Netflix e Disney+? - L'introduzione di nuovi dazi doganali da parte degli Stati Uniti preannuncia un probabile aumento prezzi, un fenomeno che, pur manifestandosi con tempistiche diverse, impatterà inizialmente sui consumatori americani prima di riverberarsi potenzialmente altrove. Sebbene l'amministrazione USA avesse prospettato un arricchimento nazionale derivante dalle tariffe, la realtà economica indica che tali tasse sulle importazioni, pagate dalle aziende importatrici, verranno con ogni probabilità scaricate sui clienti finali, aggravando il costo della vita in un momento delicato per il potere ... 🔗mistermovie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, le notizie in diretta | Trump firma il decreto che allenta la pressione sull'automotive: «Dazi alla Cina al 145%? Li meritano»; Dazi, da Trump pressioni sui prezzi. Ma sull’auto tariffe più morbide; Dossier dazi: dai telefonini alle scarpe, la guerra dei prezzi sugli scaffali; Errore sull'etichetta: yogurt scade il 31 novembre. «Ma nessun pericolo». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Amazon e i costi dei dazi sulle etichette, la Casa Bianca: atto ostile. Poi il chiarimento - Trump sente Bezos al telefono e il gruppo precisa: mai voluto esporre il costo delle tariffe. La fiducia dei consumatori scende ai minimi da 5 anni e il deficit commerciale a marzo si amplia a 162 mil ... 🔗msn.com

Amazon mostra i costi dei dazi nel suo store negli Usa. La Casa Bianca protesta: "Atto ostile" - Un "atto ostile e politico" da parte di Amazon. Così la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt commenta la decisione di Amazon di mostrare i costi dei dazi ai consumatori americani, specificando ... 🔗huffingtonpost.it

'Amazon, mai considerato di esporre costo dazi nei prezzi' - Amazon afferma di non aver "mai preso in considerazione" la possibilità di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo dei dazi. (ANSA) ... 🔗msn.com