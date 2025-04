Amazon annuncia il Prime Day 2025 | ora sappiamo quando ci sarà

Molti venditori si stanno ritirando dal Prime Day di Amazon a causa dei dazi - Le tariffe sui prodotti importati dalla Cina convincono i piccoli rivenditori a fare dietrofront sulla partecipazione all'evento 🔗wired.it

Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa” - (Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗periodicodaily.com

Amazon Prime Day 2025 si terrà a luglio: tante offerte esclusive per gli abbonati - Amazon ha annunciato che l'edizione 2025 del Prime Day si terrà il prossimo luglio. L'appuntamento, riservato agli abbonati al servizio Prime, offrirà una selezione di offerte esclusive su milioni di ... 🔗hdblog.it

L'Amazon Prime Day 2025 torna a Luglio con tantissime offerte - Amazon annuncia il Prime Day 2025 a luglio: sconti su oltre 35 categorie e novità per l'Irlanda. Data ufficiale ancora da comunicare. 🔗tech.everyeye.it

Il Prime Day 2025 è confermato, ma Amazon si tiene il suo segreto più importante - Torna anche quest'anno la promozione esclusiva di Amazon, il Prime Day 2025. Gli sconti migliori dell'anno sono già vicinissimi. 🔗smartworld.it