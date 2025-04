Lopinionista.it - “Amati – Vivi con Benessere”: primo episodio del podcast [VIDEO]

Disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming audio dal 29 aprile e in versionesul canale YouTube di Michela CoppaDisponibile a partire dal 29 aprile, con cadenza settimanale,conè il nuovodi Michela Coppa prodotto da Realize Networks e distribuito daory. Con l’empatia, l’entusiasmo e la competenza che la contraddistinguono, Michela Coppa saprà guidare gli utenti in un viaggio all’insegna dello star bene. Ad accompagnarla, un ospite speciale a puntata con il quale si creerà un dialogo autentico e sincero.Ildi Michela Coppa, esperta die insegnante di yoga, si strutturerà in dieci episodi di interviste inedite e imperdibili: in ciascuna puntata, l’ospite che la affiancherà porterà la sua visione di una specifica sfaccettatura del, affrontando così tutti gli aspetti che lo compongono. 🔗 Lopinionista.it