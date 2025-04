Alunni di Caivano a Roma Zangrillo | Bisogna partire dalle scuole per insegnare ai cittadini di domani il rispetto delle regole

Roma, movimenti in piazza contro il modello Caivano - Tornano in piazza gli attivisti del Movimento per l'abitare a Roma dopo l'irruzione della polizia nel quartiere Quarticciolo. Una operazione su vasta scala mirata a smantellare le piazze di spaccio in quel quadrante della capitale ma anche a "liberare" due case popolari occupate. "Quello che è successo stamattina a Quarticciolo è quello che ci aspettavamo e che denunciamo da tempo - spiega Paolo di Vetta, del Movimento per l'abitare - Una prova di forza dello Stato che non fornisce soluzioni al problema dell'abitare e che conosce solo lo strumento della forza. 🔗liberoquotidiano.it

Roma, “mio figlio in un’aula speciale per gli alunni con disabilità”: l’Ufficio scolastico fa partire le verifiche - “Mio figlio vuole stare in classe con i suoi compagni, non da solo in un’aula o con il bidello”. A parlare è la madre di un ragazzo di 16 anni affetto da una forma autistica che da qualche tempo non mette più piede a scuola perché quando ci andava non era trattato come gli altri. Una denuncia-appello fatta attraverso il “Corriere della Sera” all’Ufficio scolastico regionale con la speranza che qualcosa si muova. 🔗ilfattoquotidiano.it

Roma, corteo al Quarticciolo: “Siamo in migliaia contro il modello Caivano” - (Adnkronos) – “Siamo migliaia di persone per difendere questa borgata”. Così gli organizzatori del corteo al Quarticciolo, borgata periferica di Roma che oggi 1 marzo è scesa in piazza contro il 'modello Caivano'. Sui cartelli gli slogan 'il vostro modello repressione e polizia, il nostro casa e lavoro contro ogni malattia'; 'le disuguaglianze in salute sono […] L'articolo Roma, corteo al Quarticciolo: “Siamo in migliaia contro il modello Caivano” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Alunni di Caivano a Roma, Zangrillo: “Bisogna partire dalle scuole per insegnare ai cittadini di domani il rispetto delle regole” - I piccoli consiglieri Consiglio delle bambine e dei bambini di Caivano, provenienti dalle classi IV e V delle scuole primarie dei quattro ... 🔗orizzontescuola.it

Zangrillo, dare voce ai bimbi per guardare il futuro con fiducia - Sono arrivati in fila, questa mattina, dal Senato a Palazzo Vidoni, sede del ministero della Pubblica amministrazione, a Roma, i 21 piccoli alunni di Caivano su 24 componenti del Consiglio delle bambi ... 🔗ansa.it

Il consiglio delle bambine e dei bambini di Caivano in visita a Roma tra senato e ministero della pubblica amministrazione - Il 15 maggio 2025 ventuno bambini del consiglio di Caivano visitano il Senato e il ministero della Pubblica amministrazione a Roma, incontrando il ministro Paolo Zangrillo per promuovere la cittadinan ... 🔗gaeta.it