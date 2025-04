Altre due vie di Milano liberate dalle auto sui marciapiedi

automobili. Piuttosto in sordina, per la verità, ma il Comune di Milano interviene qua e là per "chiudere" alcuni parterre e marciapiedi "verdi" in modo che gli automobilisti. 🔗 Milanotoday.it - Altre due vie di Milano "liberate" dalle auto sui marciapiedi Va avanti, a macchia di leopardo, la "liberazione" dei parterre alberati dalla sosta (abusiva, ma spesso tollerata) dellemobili. Piuttosto in sordina, per la verità, ma il Comune diinterviene qua e là per "chiudere" alcuni parterre e"verdi" in modo che glimobilisti. 🔗 Milanotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Novara-Conegliano 1-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete soffrono due set, poi volano in finale con Milano! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza equilibrato, poi ha letteralmente dominato il quarto parziale, con Gabi sugli scudi. 🔗oasport.it

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 64-68, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ancora equilibrio tra le due squadre alla terza sirena - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano rimane avanti 64-68 sulla Stella Rossa! 64-68 Appoggio di John Brown III. 62-68 1/2 anche per Bolmaro. 62-67 1/2 per Petrusev ai liberi. 61-67 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo per il +6 Olimpia. 61-65 Un solo libero segnato da Canaan. 60-65 Leandro Bolmaro dalla media per il +5 Milano. 60-63 2/3 per Filip Petrusev dalla lunetta: la Stella Rossa ritorna ad un solo possesso pieno di svantaggio. 🔗oasport.it

Truffa con il nome di Guido Crosetto, ci sono due indagati a Milano - Iniziano ad entrare nel vivo le indagini legate alla truffa attraverso la quale alcuni malviventi, servendosi a sua insaputa del nome del titolare del Ministero della Difesa, Guido Crosetto, hanno contattato importanti imprenditori italiani per convincerli a versare del denaro in conti esteri. Risultano esserci, infatti, due indagati a Milano. Si tratta di truffatori che, come detto, spacciandosi per Crosetto anche grazie all’utilizzo di un software che ne ha clonato la voce, hanno chiesto cospicue somme di denaro a professionisti e imprenditori per pagare fantomatici riscatti e liberare così ... 🔗tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Altre due vie di Milano liberate dalle auto sui marciapiedi; Ztl nel Quadrilatero di Milano, ecco la data: si parte il 12 maggio. Dal 12 luglio via libera alle multe tramite le telecamere ai varchi; Milano, via libera alla Ztl del Quadrilatero senza deroga sui primi 15 minuti. Due mesi di sperimentazione, poi via alle multe automatiche; Divieto di fumo all'aperto a Milano: quando parte, cosa c'è da sapere. 🔗Ne parlano su altre fonti

Altre due vie di Milano "liberate" dalle auto sui marciapiedi - Va avanti, a macchia di leopardo, la "liberazione" dei parterre alberati dalla sosta (abusiva, ma spesso tollerata) delle automobili. Piuttosto in sordina, per la verità, ma il Comune di Milano interv ... 🔗milanotoday.it