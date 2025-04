Alta tensione tra An Brescia e Pallanuoto Trieste | finale scudetto in bilico

Brescia da una parte, Pallanuoto Trieste dall'altra. In mezzo, Alta tensione tra due squadre che non si amano. Lo dimostrano le espulsioni di Guerrato e Razzi per scorrettezze nel finale, ma non solo. Intanto, Brescia si ritrova spalle al muro. Sulle due sfide, i giuliani sono stati superiori. Cedendo di una rete in gara-1, dominando la sfida tra le mura amiche: 10-5 il finale, una durissima lezione che racconta di una sola squadra in acqua. Non la prestazione che ti attendi dalla capolista della stagione regolare, certamente un passo falso che richiama la crisi vissuta nel finale di stagione, con il ko in semifinale di Coppa Italia, il ko con il De Akker in campionato e la fine della corsa in EuroCup. Sandro Bovo è chiaro nella sua analisi: "Abbiamo attaccato molto male.

Trasferta ad alta tensione. Brescia contro Frosinone. Rondinelle, cambio di rotta per volare fuori dai pericoli - La sfida che il Brescia dovrà cercare di superare oggi alle 15 è di quelle che non ammettono vie d’uscita. In casa del Frosinone le Rondinelle devono cercare di fare risultato per allontanarsi dalle posizioni più calde della classifica. Il momento è estremamente delicato, ma Rolando Maran (nella foto) ribadisce la sua fiducia: "Purtroppo ci trasciniamo le scorie di questo momento difficile. Le risposte che ho avuto dal campo sono buone – riconosce l’allenatore –. 🔗sport.quotidiano.net

Massese Derby ad alta tensione a Viareggio. In palio punti importanti in chiave playoff - Un derby da vincere. Sia Viareggio che Massese hanno un solo risultato a disposizione se vogliono ancora mantenere viva la propria candidatura alla poule promozione. Aspettiamoci, dunque, questo pomeriggio una sfida senza particolari alchimie tattiche o ostruzionismi. Entrambe le squadre saranno preoccupate soltanto di prevalere l’una sull’altra. Al Marco Polo Sport Center la Massese arriverà senza i vari Mariani, Bertipagani, Cecilia, Quilici e Lorenzini. 🔗sport.quotidiano.net

La rottura del cavo dell’alta tensione. Il sindaco: "Chiarezza sui rimborsi" - Un’intera comunità chiede risposte in merito al cedimento del cavo dell’alta tensione di proprietà della società Terna che si trovava a Pedrocca di Cazzago San Martino, in via Europa. A farsi voce della popolazione è il sindaco Fabrizio Scuri, che ha scritto una lettera – protocollata – alla società per capire la dinamica dei fatti che oltre a un blackout hanno provocato alcuni cortocircuiti e piccoli incendi. 🔗ilgiorno.it

