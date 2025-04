All’inizio eravamo noi la squadra da battere Rozzi voleva prendermi

squadra da battere era la Samb. Poi, con l’accoppiata Rozzi-Mazzone, ma anche con Campanini, hanno fatto il salto di qualità e negli ultimi anni abbiamo iniziato a soffrire. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "All’inizio eravamo noi la squadra da battere,. Rozzi voleva prendermi" In questi giorni di festa e di entusiasmo per una promozione che ha il sapore del calcio di tanti anni fa, il pensiero vola inevitabilmente alla possibilità di tornare a giocare, dopo 40 anni, il derby tra Sambenedettese e Ascoli. E tra chi ha scritto importanti pagine della storia di quelle gare c’è Paolo Beni, 88 anni appena compiuti. Toscano di nascita, sambenedettese d’adozione, approdò in Riviera nel 1960 e da allora non è più andato via. Nel suo bagaglio, sedici derby ufficiali, oltre a quelli estivi visto che, come ricorda lui stesso, "prima si facevano anche le amichevoli". Di quei sedici scontri Beni colleziona sette pareggi, sei vittorie e tre sconfitte. "Quando sono arrivato qui ladaera la Samb. Poi, con l’accoppiata-Mazzone, ma anche con Campanini, hanno fatto il salto di qualità e negli ultimi anni abbiamo iniziato a soffrire. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Carnevale dichiara: «Napoli Inter? Diciamoci la verità, dall’inizio del campionato sono i nerazzurri di Inzaghi la squadra da battere» - di RedazioneCarnevale, l’ex attaccante del Napoli parla della grande sfida di questa sera al Maradona tra l’Inter e gli azzurri di Conte Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha condiviso ai microfoni de “Il Mattino” la sua visione sulla sfida cruciale che si svolgerà questa sera al Maradona tra gli azzurri di Conte e l’Inter, una gara che promette di essere non solo emozionante, ma anche decisiva per la corsa allo scudetto. 🔗internews24.com

Buongiorno: «Inter squadra da battere, i tifosi ci aiuteranno!» - Buongiorno ha parlato a due giorni da Napoli-Inter. Il difensore azzurro si è anche espresso sul suo stato di forma e sulla difesa. STATO FISICO – A Radio CRC si è espresso Alessandro Buongiorno: «Non è stato un bell’infortunio, ho dovuto lavorare tanto per recuperare. Dura guardare i compagni da casa, ora mi sento bene e in forma, sono contento di poter dare il mio contributo ai compagni». DIFESA – Ancora Buongiorno sul modulo: «Mi sono trovato bene, giochiamo, ci alleniamo tutti i giorni e sicuramente c’è una bella alchimia che si gioca a 4 o a tre. 🔗inter-news.it

Collovati si esprime sullo scudetto: «L’Inter rimane la squadra da battere, ma occhio a quella big» - Collovati ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la lotta Scudetto di questa stagione. Fulvio Collovati, attraverso InterNews24, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta scudetto. In conclusione, ad oggi per Fulvio Collovati l’Inter rimane la favorita per la lotta scudetto? «Chi vince lo scudetto precedentemente è chiaramente la squadra da battere. Però […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

All’inizio eravamo noi la squadra da battere,. Rozzi voleva prendermi; La squadra da battere sono ancora loro, i campioni regionali fanno il bis; Norris risponde a Russell: In questa posizione si può fallire.; Dionisi: “Rispetto per lo Spezia, ma è arrivato il momento di battere una grande”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

"All’inizio eravamo noi la squadra da battere,. Rozzi voleva prendermi" - In questi giorni di festa e di entusiasmo per una promozione che ha il sapore del calcio di tanti anni... In questi giorni di festa e di entusiasmo per una promozione che ha il sapore del calcio di ta ... 🔗msn.com

Kane: “È dura uscire così, possiamo battere qualsiasi squadra al mondo. Ma questo è il calcio” - L'attaccante inglese, nonostante il suo gol a inizio ripresa, non è riuscito ad evitare l'eliminazione del Bayern Monaco ... 🔗fcinter1908.it

Verso il derby. “La Sella Cento pensa soltanto a battere Forlì” - Cento Tutto l’ambiente Benedetto è già in pieno clima partita. Giocatori, società e tifosi, che chiedono a gran voce di riempire la Baltur Arena e trascinare la squadra alla vittoria. Domenica ci si g ... 🔗msn.com