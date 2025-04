Allenatore Milan Romano | Ecco la priorità di Allegri

Allenatore Milan, Allegri potrebbe tornare sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione? Ne parla l'esperto Fabrizio Romano 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Romano: “Ecco la priorità di Allegri” potrebbe tornare sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione? Ne parla l'esperto Fabrizio

Approfondimenti da altre fonti

Allenatore Milan, Romano rivela: “Ecco il destino di Conceicao. E Joao Felix…” - Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato del futuro di Sergio Conceicao attuale allenatore del Milan. Mentre Joao Felix... 🔗pianetamilan.it

Allenatore Milan, Pellegatti: “Conceicao può rimanere. Ecco come. De Zerbi…” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero parlando anche di Conceicao e di De Zerbi 🔗pianetamilan.it

Ordine: “DS e allenatore, ecco il criterio giusto. Sulla stagione del Milan…” - Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni soffermandosi sulla situazione in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Allenatore Milan, Romano rivela: “Ecco il destino di Conceicao. E Joao Felix…”; Allenatore Roma: anche Pioli in corsa per la panchina giallorossa; Fonseca va al Lione: ecco quanto risparmierà il Milan; Primavera, Roma-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nuovo allenatore Milan, Romano svela: «Lui va tolto dalla lista, ha preso questa decisione» - Come riportato da Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Cesc Fabregas, tecnico del Como accostato anche alla panchina del Milan per la prossima stagione ... 🔗milannews24.com

Milan News – Ribaltone totale: “Al 70% il nuovo allenatore sarà…” - Con Conceicao destinato all'addio a fine stagione, il Milan prosegue il casting per il nuovo allenatore: ecco chi è il più vicino ad oggi ... 🔗msn.com

Milan News – Annuncio improvviso sul nuovo allenatore: “Risulta che sarà…” - Attenzione alle ultime news sul nuovo allenatore del Milan in vista della prossima stagione: arrivano conferme importantissime su un nome ... 🔗msn.com