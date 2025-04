Allenamento Sampdoria Sibilli torna in gruppo! Ecco come sta il trequartista blucerchiato ci sarà contro la Cremonese?

Allenamento Sampdoria, Sibilli torna a disposizione! Le ultime sul trequartista blucerchiato, ci sarà contro la Cremonese? La Sampdoria ha svolto un Allenamento mattutino presso il centro sportivo di Bogliasco, proseguendo la preparazione per la sfida di Serie B contro la Cremonese, in programma giovedì alle 15 allo stadio Marassi. Durante l’Allenamento odierno, il tecnico della . 🔗 Calcionews24.com - Allenamento Sampdoria, Sibilli torna in gruppo! Ecco come sta il trequartista blucerchiato, ci sarà contro la Cremonese? a disposizione! Le ultime sul, cila? Laha svolto unmattutino presso il centro sportivo di Bogliasco, proseguendo la preparazione per la sfida di Serie Bla, in programma giovedì alle 15 allo stadio Marassi. Durante l’odierno, il tecnico della . 🔗 Calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Sampdoria, a Bari senza Riccio e Sibilli: torna Bereszynski, Depaoli esterno o trequartista - Ci saranno tanti indisponibili per la Sampdoria in vista della partita con il Bari. La sfida di venerdì sera contro il Sassuolo ha lasciato... 🔗calciomercato.com

Allenamento Inter, si torna al lavoro! Le ultime da Appiano Gentile - di RedazioneAllenamento Inter, si torna al lavoro! Le ultime da Appiano Gentile sui nerazzurri, in vista dei prossimi impegni Dopo l’entusiasmante vittoria ottenuta ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. Come riportato da Sky Sport, la squadra si è ritrovata già questa mattina al centro sportivo di Appiano Gentile per una seduta di allenamento leggera. 🔗internews24.com

Sampdoria, davanti torna Coda. Evani lavora sul 4-3-3 - La Sampdoria si prepara alla sfida contro il Cittadella, prima tappa del nuovo corso targato Alberico Evani. Al suo fianco, come vice, Attilio... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Sampdoria subito al lavoro, allenamento a parte per Sibilli e Ioannou; Sampdoria, Sibilli parzialmente in gruppo. Domani nuovamente mattutino; Sampdoria, Sibilli migliora. Cragno non si allena; Sampdoria, differenziato per Cragno e Sibilli. Lunedì allenamento mattutino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sampdoria, Sibilli torna ad allenarsi con il gruppo squadra! Ecco come sta il trequartista blucerchiato, le ultime - Sampdoria, Sibilli torna regolarmente in gruppo: il trequartista punta al ritorno in campo con la Cremonese, le ultime Buone notizie per il tecnico Alberico Evani in vista del match interno contro la ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria, Veroli torna in campo al Mugnaini: ecco come sta il difensore dopo l’operazione, gli aggiornamenti - Sampdoria, ritorno sui campi di Bogliasco per Veroli dopo l’operazione: ecco come sta il difensore blucerchiato, le ultime La Sampdoria è scesa in campo questa mattina per preparare la prossima sfida ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria, Sibilli migliora. Cragno non si allena - Giuseppe Sibilli in gruppo per buona parte dell’allenamento mattutino. Cragno non si è allenato con i compagni ... 🔗ilsecoloxix.it