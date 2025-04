Allenamento Juve seduta di scarico e focus sul pressing | ripresa alla Continassa verso lo scontro diretto di Bologna Il report

Allenamento Juve, scarico e focus sul pressing. Il report dell’Allenamento di oggi al JTC: ripresa verso il Bolognaripresa al JTC: la Juventus di Tudor è tornata in campo nella settimana di Bologna–Juve. Di seguito il report dell’Allenamento.report – «La Juventus – reduce dal successo per 2-0 contro il Monza – è tornata in campo alla Continassa, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Tudor.All’orizzonte, per i bianconeri, c’è il match contro il Bologna, in programma domenica 4 maggio alle ore 20:45 al “Renato Dall’Ara” e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.Venendo al lavoro odierno, il primo Allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato titolare domenica contro la formazione brianzola si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri hanno svolto una serie di partitelle con focus sul pressingDomani si torna in campo, appuntamento fissato al mattino». 🔗 Juventusnews24.com - Allenamento Juve, seduta di scarico e focus sul pressing: ripresa alla Continassa verso lo scontro diretto di Bologna. Il report sul. Ildell’di oggi al JTC:ilal JTC: lantus di Tudor è tornata in campo nella settimana di. Di seguito ildell’– «Lantus – reduce dal successo per 2-0 contro il Monza – è tornata in campo, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Tudor.All’orizzonte, per i bianconeri, c’è il match contro il, in programma domenica 4 maggio alle ore 20:45 al “Renato Dall’Ara” e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.Venendo al lavoro odierno, il primodella settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato titolare domenica contro la formazione brianzola si è dedicato a unadi, gli altri hanno svolto una serie di partitelle consulDomani si torna in campo, appuntamento fissato al mattino». 🔗 Juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Cagliari Juve, si scalda il clima: previsto allenamento a porte aperte per i sardi! Il report della seduta odierna: c’è un’importante rientro - di Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, si scalda il clima in vista della prossima sfida dei bianconeri: il report della seduta odierna Il Cagliari continua a preparare la sfida contro la Juve: il report dell’allenamento con il rientro di Gaetano dall’infortunio. COMUNICATO – «Nuova seduta al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Davide Nicola, prosegue senza soste la marcia verso la gara contro la Juventus. 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, da Cambiaso ad alcuni Next Gen: la GALLERY della doppia seduta odierna - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, da Cambiaso ad alcuni Next Gen: la doppia seduta dei bianconeri con la GALLERY pubblicata dal club La Juve ha svolto una doppia seduta per preparare la sfida contro la Roma. Il club bianconero ha pubblicato la gallery dell’allenamento in cui è visibile Andrea Cambiaso, che si è allenato parzialmente in gruppo. Presenti, come visibile dalle foto, anche il difensore della Juventus Next Gen Citi e il talento montenegrino Adzic. 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, il report della seduta odierna: tre giorni di pausa per chi è rimasto alla Continassa. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve, il report della seduta odierna: tutti i dettagli su quanto fatto alla Continassa in vista del Genoa La Juventus si è allenata regolarmente questa mattina con il gruppo di giocatori non partiti con le varie Nazionali: tre giorni di riposo per i bianconeri restati alla Continassa. REPORT – «Anche nella mattinata di oggi, il gruppo, fatta eccezione ovviamente per i Nazionali si è ritrovato alla Continassa per continuare la preparazione. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allenamento Juve, scarico e focus sul pressing. Il report; LIVE TJ - Allenamento terminato. Seduta di scarico per chi ha giocato domenica. Terapie per Perin; Training Center | Scarico dopo il Monza; Juve, ora lo Stoccarda: allenamento, programma Champions e conferenza Motta. 🔗Ne parlano su altre fonti

TJ - Allenamento terminato. Seduta di scarico per chi ha giocato domenica. Terapie per Perin - 13:11 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Lecce. I giocatori che hanno giocato contro la Roma hanno svolto una seduta di scarico, ... 🔗m.tuttojuve.com

TJ - Allenamento terminato. Seduta di scarico per chi ha giocato domenica. Terapie per Perin - 13:11 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento ... I giocatori che hanno giocato contro la Roma hanno svolto una seduta di scarico, normale attività per gli altri. 🔗tuttojuve.com

LIVE TJ - Allenamento terminato. Seduta di scarico per chi ha giocato domenica. Terapie per Perin - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Dopo un giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra ... 🔗informazione.it