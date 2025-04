Allegri torna ad allenare in Serie A? L’Arabia chiama ma l’ex Juve ha le idee chiare | il suo futuro potrebbe essere in quel campionato

Allegri torna ad allenare in Serie A? Importanti aggiornamenti sul futuro dell'ex tecnico della Juve: le ultimeMatteo Moretto e Fabrizio Romano ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Allegri, ex allenatore della Juve che potrebbe tornare ad allenare in Serie A.PAROLE – «Allegri sarà sicuramente un protagonista nel giro panchine di quest'estate. C'è un segnale in più. Qualche mese fa era stato molto vicino all'Al Ahli che poi saltò in quanto era cambiata la dirigenza. DalL'Arabia è stato contattato ancora con proposte importanti che Allegri ha messo in standby. La priorità è quella di tornare in Europa e soprattutto in Italia».

Allegri torna ad allenare in Serie A? L’ex Juve è il candidato principale per quella panchina ed è pronto a dire sì! Cosa accade adesso - di Redazione JuventusNews24Allegri torna ad allenare in Serie A? Le ultimissime indiscrezioni sul futuro dell’ex tecnico della Juve: i dettagli Come riportato dal Corriere della Sera, se Igli Tare, ormai in pole, diventerà effettivamente il nuovo direttore sportivo del Milan (ieri incontro di 4 ore molto proficuo con Giorgio Furlani a Roma) il prossimo allenatore del club rossonero sarà con ogni probabilità Massimiliano Allegri. 🔗juventusnews24.com

Allegri pronto per tornare ad allenare? Galeone a sorpresa sull’ex Juve: «C’è anche il Real Madrid ma De Laurentiis…» - di Redazione JuventusNews24Allegri pronto per tornare ad allenare? Galeone a sorpresa sull’ex Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato a Radio Goal per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Allegri, ex allenatore della Juve accostato a molte squadre tra cui Milan e Roma. PAROLE – «Conte vede i giocatori in campo, dipende solo dal Napoli se vince tutte le partite vince lo scudetto. 🔗juventusnews24.com

Sacchi torna ad allenare? Più offerte sul piatto: l’annuncio a sorpresa! - Dopo quasi venticinque anni Arrigo Sacchi potrebbe tornare ad allenare. A rivelarlo, insieme alle diverse offerte ricevute, è lo stesso ex CT della Nazionale Italiana. LA NOTIZIA A SORPRESA – Dal Parma al Milan, passando per la Nazionale Italiana e un anno all’Atletico Madrid, queste alcune delle squadre allenate da Arrigo Sacchi nel corso della sua carriera. Carriera fermatasi nel 2001 con i gialloblù, dov’era tornato nonostante il ritiro nel 1999, fermandosi però solo poco tempo: arrivarono, poi, le dimissioni per problemi di salute a gennaio. 🔗inter-news.it

