Alle Tremiti un presidio logistico operativo della protezione civile nel Centro polifunzionale

Centro polifunzionale di San Domino, Alle Isole Tremiti, sarà istituito un Plot, presidio logistico operativo territoriale, con l’obiettivo di aumentare la capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile nel territorio dell’arcipelago. Lo prevede l’accordo tra la Regione. 🔗 Foggiatoday.it - Alle Tremiti un presidio logistico operativo della protezione civile nel Centro polifunzionale Neldi San Domino,Isole, sarà istituito un Plot,territoriale, con l’obiettivo di aumentare la capacità di risposta del sistema regionale dinel territorio dell’arcipelago. Lo prevede l’accordo tra la Regione. 🔗 Foggiatoday.it

Nuovo incendio alle Tremiti: «Serve un presidio fisso dei Vigili del Fuoco» - Un incendio scoppiato oggi alle Isole Tremiti ha sollevato ... dove ha sede anche il Centro Operativo Comunale (COC). «In quella sede potremmo ospitare anche il presidio dei vigili del fuoco ... 🔗msn.com