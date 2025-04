Allarme povertà educativa | in Italia 1 minore su 8 vive in condizioni gravi L’appello di Save the Children | Mense scolastiche gratis per chi è in difficoltà

In Italia, 748.000 famiglie con minori vivono in povertà assoluta, pari al 12,4% del totale. Tra le più colpite, quelle con tre o più figli (18,8%) e quelle monogenitoriali (14,8%). La situazione è particolarmente critica per le famiglie straniere: la povertà assoluta riguarda il 41,4% di quelle composte da soli stranieri e il 34,1% di quelle miste, contro l'8,2% delle famiglie Italiane. L'articolo Allarme povertà educativa: in Italia 1 minore su 8 vive in condizioni gravi. L'appello di Save the Children: "Mense scolastiche gratis per chi è in difficoltà".

