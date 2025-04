All’Aquila presentati i candidati alla carica di Rettore dell’Università | inizia la corsa al vertice accademico

alla carica di Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila. L'evento, moderato dal decano di Ateneo professor Mauro Feliziani, ha visto la partecipazione attiva della comunità accademica, interessata a conoscere i profili e i programmi dei quattro aspiranti alla massima carica dell'Ateneo.I candidati in corsa sono:Marco Valenti, professore ordinario di Statistica medica presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche (DISCAB);Roberto Carapellucci, professore ordinario di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia (DIIIE);Luca Lozzi, professore ordinario di Fisica Sperimentale della Materia e Applicazioni del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC);Fabio Graziosi, professore ordinario di Telecomunicazioni presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica (DISIM).

VOTO UNIVAQ: I QUATTRO CANDIDATI A RETTORE PRESENTANO PROGRAMMI, OGGI ASSEMBLEA PUBBLICA - L’AQUILA – Presenteranno oggi i propri programmi i quattro aspirati rettore candidati alle elezioni dell’Università dell’Aquila in programma nei tre turni di votazioni dal 12 giugno al 23 giugno. L’as ... 🔗abruzzoweb.it