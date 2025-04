Alla Parrocchia Maria Santissima Annunziata Maggio in Cammino

Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, un Maggio in Cammino conluù, si prepara a vivere le Mariane in occasione di mese guidato questo le dedicato lei dedicato, dalle parole della Beata Vergine Maria, che ha detto il suo si Alla si Alla dione "Eccomi sono la serva del Signore". Maria madre di Cristo e aurora della speranza.Giovedì 1 Maggio alle ore 18.00 il Santo Rosario, alle ore 18.30 la Santa Messa con meditazione Mariana,Venerdì 2 Maggio, primo venerdì del mese, ore 10.00 alle ore 12.00 blocco agli ospiti, in serata alle ore 18.00 confessioni, alle 18.30 la Santa Messa e a seguire dalle ore 19.0019.30 l'Adorazione Eucaristica,Giovedì 8 Maggio alle ore 11.20 Santo Rosario Meditato, alle ore 12.

