Alexander Zverev eliminato a Madrid! Cerundolo si conferma bestia nera Sinner resta lontano

Alexander Zverev è rinviato ancora il bis del 2021, quando trionfò a Madrid. Il tedesco non sfrutta nuovamente lo status di testa di serie numero 1 e, dopo le avvisaglie già a tema pericolante del match contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, esce di scena per mano dell'argentino Francisco Cerundolo.7-5 6-3 il risultato finale a favore del numero 20 del seeding, per quello che continua a rivelarsi un testa a testa ben oltre il difficile per il nativo di Amburgo, che in tre confronti non ha mai vinto contro Cerundolo. E c'è anche un paradosso non da poco: anche un anno fa, a Madrid, sempre agli ottavi, arrivò l'eliminazione per mano dello stesso avversario. 6-3 6-4 allora, 7-5 6-3 oggi, in mezzo cambia poco con l'unico set portato a casa ai quarti di Buenos Aires prima della rimonta del nativo della capitale argentina.

