Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia identificate quattro persone coinvolte nel delitto

Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni trovato morto in Colombia, potrebbe essere stato adescato su un'app di incontri, rapinato e ucciso da una banda organizzata. Secondo quanto riportano i quotidiani esteri, le autorità Colombiane avrebbero individuato almeno quattro persone coinvolte nel delitto. Tra queste una donna trovata in possesso del cellulare della vittima. 🔗 , il biologo italiano di 38 anni trovato morto in, potrebbe essere stato adescato su un'app di incontri, rapinato eda una banda organizzata. Secondo quanto riportano i quotidiani esteri, le autoritàne avrebbero individuato almenonel. Tra queste una donna trovata in possesso del cellulare della vittima. 🔗 Fanpage.it

Il giallo della morte di Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi: “Smembramento un messaggio e non un fine” - Le autorità locali “brancolano nel buio”, ammettono i familiari di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, in Colombia. Diverse le piste seguite per risolvere il giallo ma per alcuni analisti locali “lo smembramento del corpo va letto come un messaggio e non come un fine”.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia - Chi ha ucciso Alessandro Coatti? 39 anni il prossimo agosto, nato a Portomaggiore in provincia di Ferrara e cresciuto a Longastrino in provincia Ravenna, biologo molecolare con laurea alla Normale di Pisa e otto anni di esperienza presso la Royal Society of Biology di Londra, stava facendo un tour in Sud America in cui voleva affiancare la vacanza allo studio, e il 3 aprile era arrivato a Santa Marta: città nel nord-est della Colombia di 400. 🔗ilfoglio.it

Ricercatore ucciso e fatto a pezzi in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: “Penso al traffico di organi” - Proseguono le indagini per tentare di far luce sull'omicidio del ricercatore Alessandro Coatti, 42 anni, ucciso e fatto a pezzi in Colombia. I resti sono stati ritrovati in una valigia. L'uomo si trovava nel Paese per turismo, era scomparso venerdì 4 aprile. Lo zio: "Voleva trasferirsi lì, era andato a fare un giro. Sarebbe dovuto rientrare la settimana prossima".Continua a leggere 🔗fanpage.it

