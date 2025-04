Aldo Palmeri sulla rottura con Alessia Cammarota | La colpa non è di nessuno

Aldo Palmeri torna a parlare della rottura con Alessia Cammarota, perché si sono detti addioIl loro amore è nato a Uomini e Donne e insieme hanno costruito una famiglia meravigliosa, da qualche mese però Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si sono detti addio dopo circa 11 anni d’amore.Aldo Palmeri e Alessia Cammarota (Foto Instagram @AldoPalmeri90)In molti all’inizio hanno accusato l’ex tronista di averla tradita di nuovo, lui però ci ha tenuto a smentire dicendo che la rottura è stata causata da altri motivi. Quali? Le loro incomprensioni caratteriali, ne ha riparlato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.Tra le varie cose ha detto: “Abbiamo avuto un’accesa discussione che è stata riportata a dei gossippari del cavolo e quando è uscito che io e Alessia non stavamo più insieme, questa cosa viene data come vera. 🔗 Bollicinevip.com - Aldo Palmeri sulla rottura con Alessia Cammarota: “La colpa non è di nessuno” Sui socialtorna a parlare dellacon, perché si sono detti addioIl loro amore è nato a Uomini e Donne e insieme hanno costruito una famiglia meravigliosa, da qualche mese peròsi sono detti addio dopo circa 11 anni d’amore.(Foto Instagram @90)In molti all’inizio hanno accusato l’ex tronista di averla tradita di nuovo, lui però ci ha tenuto a smentire dicendo che laè stata causata da altri motivi. Quali? Le loro incomprensioni caratteriali, ne ha riparlato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.Tra le varie cose ha detto: “Abbiamo avuto un’accesa discussione che è stata riportata a dei gossippari del cavolo e quando è uscito che io enon stavamo più insieme, questa cosa viene data come vera. 🔗 Bollicinevip.com

