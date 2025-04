Aldo Bisio nuovo Ceo Engineering si affida a un top manager

Aldo Bisio è il nuovo Ceo di Engineering, società specializzata nella trasformazione digitale, controllata da Bain Capital e Renaissance Partners. Subentra a Maximo Ibarra, che ha lasciato l’incarico per motivi personali dopo aver guidato il Gruppo dal 2021.Con una laurea in ingegneria meccanica, Bisio ha alle spalle una lunga carriera ai vertici di grandi aziende. È stato amministratore delegato di Vodafone Italia, dove ha anche ricoperto incarichi internazionali come Chief Commercial Officer del Gruppo. Durante il suo mandato, ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo delle reti di nuova generazione, contribuendo alla nascita di Inwit – la società delle torri di trasmissione – e del primo operatore mobile alternativo italiano, Ho.Mobile.Ha lasciato Vodafone in coincidenza con l’acquisizione della filiale italiana da parte di Swisscom. 🔗 è ilCeo di, società specializzata nella trasformazione digitale, controllata da Bain Capital e Renaissance Partners. Subentra a Maximo Ibarra, che ha lasciato l’incarico per motivi personali dopo aver guidato il Gruppo dal 2021.Con una laurea in ingegneria meccanica,ha alle spalle una lunga carriera ai vertici di grandi aziende. È stato amministratore delegato di Vodafone Italia, dove ha anche ricoperto incarichi internazionali come Chief Commercial Officer del Gruppo. Durante il suo mandato, ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo delle reti di nuova generazione, contribuendo alla nascita di Inwit – la società delle torri di trasmissione – e del primo operatore mobile alternativo italiano, Ho.Mobile.Ha lasciato Vodafone in coincidenza con l’acquisizione della filiale italiana da parte di Swisscom. 🔗 Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

