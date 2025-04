Alcol e droga alla guida tre denunce

Alcoliche e uso di sostanze stupefacenti alla guida di veicoli, delitti contro il. 🔗 Genovatoday.it - Alcol e droga alla guida, tre denunce I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno implementato il dispositivo di controllo del territorio con un impiego straordinario di uomini e mezzi, accertando numerosi illeciti in tema di abuso di sostanzeiche e uso di sostanze stupefacentidi veicoli, delitti contro il. 🔗 Genovatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il nuovo Codice della Strada non perdona: a Lucera tre persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcol e droga - Sono tre le persone denunciate dai carabinieri per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e sotto l’effetto di alcol, tutti del comprensorio lucerino. Non sono sfuggiti ai serrati controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di... 🔗foggiatoday.it

Consumo di alcol e droga ai giardini: tre minori controllati e multe per 1700 euro - Multe per oltre 1700 euro, 21 persone controllate di cui 10 sanzionate, con un caso di ordine di allontanamento e una denuncia per il mancato rispetto del Daspo urbano. Sono questi i risultati del servizio straordinario svolto dalla Polizia locale di Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e zone... 🔗ravennatoday.it

Alla guida senza alcol e droga. Il test per i ragazzi delle superiori - È un’iniziativa importante, obiettivo sensibilizzare i giovani neopatentati sui pericoli della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: “6 a zero? Allora vai!!“ è promossa dal Lions Club Busto Arsizio Host. Busto è la terza città in Italia, dopo Brescia e Roma, in cui viene realizzato il progetto, realizzato in collaborazione con la polizia locale e rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Alcol e droga alla guida, tre denunce; L’alcol e la droga mettono nei guai tre automobilisti; Dal 14 dicembre stretta su alcol, droga e cellulari, novità per i neopatentati. Ecco tutte le nuove regole al volante; Dal 14 dicembre 2024 Nuovo codice della strada: quali le nuove regole e sanzioni su alcol, droghe e cellulari alla guida?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Alcol e droga alla guida, tre denunce - Due giovani di 21 e 23 anni e una donna di 40 anni sono stati deferiti dai carabinieri nel corso di specifici controlli, effettuati sulle strade del Tigullio ... 🔗genovatoday.it

Alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe e armi in auto: intenso fine-settimana di controlli per i Carabinieri di Cesena e Cesenatico - Lo scorso fine settimana i Carabinieri delle Compagnie di Cesena e Cesenatico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del ... 🔗corriereromagna.it

Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, tre denunciati - Nel corso del servizio, tre cittadini italiani, rispettivamente di 32, 55 e 48 anni, sono stati fermati e controllati mentre erano alla guida dei loro veicoli in contesti stradali differenti e ... 🔗ilmessaggero.it