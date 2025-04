Alberto Stasi | Un ragazzino mi ha chiesto selfie dicendo | ‘Bella zio lo sapevo che non c’entravi niente’ L’aperitivo con gli amici? Meglio evitare

Alberto Stasi ha passato il suo primo giorno in regime di semilibertà. ad evitare i selfie! Il 41enne condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, da quando la Cassazione nel 2015 ha ribaltato i due precedenti gradi di giudizio che l’avevano ritenuto innocente, si trova nel carcere di Bollate. Lì Stasi ha da diverso tempo iniziato lavorare. E dopo dieci anni si trova a potere usufruire di un beneficio concesso dal Tribunale di Sorveglianza che rappresenta, in qualche modo, una sorta di anticamera all’affidamento in prova ai servizi sociali, quindi alla libertà definitiva. Su Repubblica sono emersi alcuni dettagli del primo giorno di semilibertà come l’invito degli amici ad un aperitivo (“Meglio evitare, non sono un tipo da movida”, ha affermato Stasi) e un altro fatto accaduto qualche giorno fa nel solito tragitto carcere lavoro quando un ragazzino lo avrebbe avvicinato dicendogli: “Bella zio, lo sapevo che non c’entravi niente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Alberto Stasi: “Un ragazzino mi ha chiesto selfie dicendo: ‘Bella zio, lo sapevo che non c’entravi niente’. L’aperitivo con gli amici? Meglio evitare” ha passato il suo primo giorno in regime di semilibertà. ad! Il 41enne condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, da quando la Cassazione nel 2015 ha ribaltato i due precedenti gradi di giudizio che l’avevano ritenuto innocente, si trova nel carcere di Bollate. Lìha da diverso tempo iniziato lavorare. E dopo dieci anni si trova a potere usufruire di un beneficio concesso dal Tribunale di Sorveglianza che rappresenta, in qualche modo, una sorta di anticamera all’affidamento in prova ai servizi sociali, quindi alla libertà definitiva. Su Repubblica sono emersi alcuni dettagli del primo giorno di semilibertà come l’invito degliad un aperitivo (“, non sono un tipo da movida”, ha affermato) e un altro fatto accaduto qualche giorno fa nel solito tragitto carcere lavoro quando unlo avrebbe avvicinatogli: “Bella zio, loche nonniente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà: ecco cosa può fare - Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate. Perché c’è stato un parere negativo della Procura generale Sul regime di semilibertà la Procura Generale diede parere negativo perché Stasi aveva rilasciato un’intervista alle “Iene” durante un permesso premio dal carcere di ... 🔗open.online

Chiara Poggi, chi l'ha uccisa a Garlasco? La svolta che può scagionare Alberto Stasi: Andrea Sempio obbligato all'esame del Dna - Chi ha ucciso davvero Chiara Poggi? La svolta che potrebbe scagionare Alberto Stasi. «Andrea Sempio è allibito e sconvolto». Lo afferma l'avvocato Massimo Lovati che... 🔗leggo.it

“Alberto non ha violato nulla”. L'avvocato di Stasi e il documento clamoroso: chi ha ragione - Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è stato ospite della puntata del 10 aprile di Mattino Cinque ed ha risposto alle domande della conduttrice, Federica Panicucci, in merito a quanto emerso ieri nell'udienza in cui la Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto il "rigetto" della richiesta della semilibertà avanzata dal condannato definitivo per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗iltempo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alberto Stasi, i primi giorni di semilibertà: «Farò un salto alla Pinacoteca di Brera, appena potrò; Primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi: «Cerco casa a Milano, a Garlasco non torno»; Bella zio, sei innocente. Facciamo un selfie?: le reazioni al primo giorno di semilibertà di Alberto Stasi; Delitto di Garlasco, primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi con quella strana richiesta della gente.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Bella zio, sei innocente. Facciamo un selfie?”: le reazioni al primo giorno di semilibertà di Alberto Stasi - Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, è in semilibertà. Ha raccontato che una sera ha incontrato un ragazzino che gli ha chiesto un selfie dicendogli: “Bella ... 🔗fanpage.it

Primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi: «Cerco casa a Milano, a Garlasco non torno» - Alberto Stasi respira il primo giorno di (semi)libertà. Condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha ottenuto il permesso dal tribunale e ora pensa all'affidamento in ... 🔗msn.com

Alberto Stasi, i primi giorni di semilibertà: «Farò un salto alla Pinacoteca di Brera, appena potrò» - Recluso a Bollate dal 2015, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, accusato del suo omicidio, ha iniziato un percorso di reinserimento ... 🔗vanityfair.it