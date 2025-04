Alberto Stasi in semilibertà fuori dal carcere di Bollate

Alberto Stasi ieri è uscito dal carcere di Bollate per il suo primo giorno di semilibertà. Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, è detenuto nel carcere di Bollate da poco più di 9 anni. Il 41enne oggi contabile in un'azienda che cura amministrazioni condominiali

