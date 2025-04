Alberto Stasi e il selfie in strada | Bella zio lo sapevo che non c’entravi niente

Alberto Stasi non vuole tornare più a Garlasco. E vorrebbe soltanto scomparire. L’uomo condannato per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi ha assaporato ieri il primo giorno di semilibertà dal 12 dicembre 2015, giorno in cui la Cassazione stabilì la sua colpevolezza. Gli amici volevano portarlo a un aperitivo: «Meglio evitare, tanto lo sapete che non sono un tipo da movida. E poi, qualche giorno fa, mi ha fermato per strada un ragazzino. Mi fa: Bella zio, lo sapevo che non c’entravi niente. Possiamo fare un selfie? Ora, capisco tutto, capisco la notorietà, ma meglio evitare. E per fortuna che tanti ragazzi di adesso non sanno cos’è successo diciott’anni fa e non conoscono il mio volto», racconta Repubblica.La semilibertàStasi ha vissuto nel carcere di Bollate. Poi ha cominciato a lavorare. Leggi su Open.online non vuole tornare più a Garlasco. E vorrebbe soltanto scomparire. L’uomo condannato per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi ha assaporato ieri il primo giorno di semilibertà dal 12 dicembre 2015, giorno in cui la Cassazione stabilì la sua colpevolezza. Gli amici volevano portarlo a un aperitivo: «Meglio evitare, tanto lo sapete che non sono un tipo da movida. E poi, qualche giorno fa, mi ha fermato perun ragazzino. Mi fa:zio, loche non. Possiamo fare un? Ora, capisco tutto, capisco la notorietà, ma meglio evitare. E per fortuna che tanti ragazzi di adesso non sanno cos’è successo diciott’anni fa e non conoscono il mio volto», racconta Repubblica.La semilibertàha vissuto nel carcere di Bollate. Poi ha cominciato a lavorare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Delitto Garlasco, il legale di Alberto Stasi su semilibertà: “Da tribunale parere parzialmente positivo” - Il legale di Alberto Stasi, al centro del caso Garlasco, ha spiegato: “Il tribunale ha dato parere parzialmente positivo” per la semilibertà “ma, come da prassi, si riserva la decisione e lo sapremo dopo la camera di consiglio che non è partecipata”. A parlare è Glauco Gasperini, sostituto dell’avvocato Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi, che oggi è a Pavia. L’avvocato ha parlato dopo l’udienza davanti al giudice di sorveglianza di Milano che dovrà decidere sulla semilibertà di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗lapresse.it

Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà: ecco cosa può fare - Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate. Perché c’è stato un parere negativo della Procura generale Sul regime di semilibertà la Procura Generale diede parere negativo perché Stasi aveva rilasciato un’intervista alle “Iene” durante un permesso premio dal carcere di ... 🔗open.online

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi punta alla semilibertà: pg valuta gli atti e le recenti interviste - Pavia, 9 aprile 2025 – Doppia udienza, oggi, per il delitto di Garlasco: a Milano l'udienza per valutare la semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e a Pavia l'incidente probatorio chiesto dalla Procura per Andrea Sempio. La richiesta di semilibertà Oggi, nell'aula al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano, Alberto Stasi è pronto a ripetere la sua estraneità al Tribunale di Sorveglianza. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Alberto Stasi e il selfie in strada: «Bella zio, lo sapevo che non c’entravi niente». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Poggi, il primo giorno di semilibertà di Stasi: “A Garlasco non torno, vorrei solo scomparire” - L’aperitivo, la voglia di un museo, il sogno del tennis. Il primo giorno senza obblighi dell’ex fidanzato di Chiara condannato a 16 anni ... 🔗milano.repubblica.it

Primo giorno di lavoro in semilibertà per Alberto Stasi - E' trascorso come gli altri il primo giorno di semilibertà effettiva per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi. Da quando si ... 🔗msn.com

Alberto Stasi ottiene la semilibertà: ecco come cambierà la sua vita da oggi - (LaPresse) Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semi libertà ad Alberto Stasi. Il giovane ... La denuncia di Cecilia Strada: «Erano ammanettati» ... 🔗msn.com