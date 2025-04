Alberto Stasi cosa è successo il primo giorno di semilibertà | Non pensavo così è troppo

Alberto Stasi è tornato a respirare un frammento di normalità grazie alla concessione della semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, Stasi ha varcato la soglia di un nuovo capitolo della sua esistenza. Alle diciannove passate da pochi minuti, ha chiuso dietro di sé il portone dell’elegante palazzo di Brera dove lavora come contabile in un’azienda che gestisce amministrazioni condominiali.Ad attenderlo, fuori dall’ufficio, c’erano alcuni amici, pronti a portarlo a fare un aperitivo. I locali di corso Garibaldi e corso Como erano vicini, ma l’idea di una serata troppo esposta non lo convinceva. “Meglio evitare — spiega il 41enne a chi lo sta accompagnando — tanto lo sapete che non sono un tipo da movida. 🔗 Per la prima volta dal 12 dicembre 2015,è tornato a respirare un frammento di normalità grazie alla concessione della. Condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007,ha varcato la soglia di un nuovo capitolo della sua esistenza. Alle diciannove passate da pochi minuti, ha chiuso dietro di sé il portone dell’elegante palazzo di Brera dove lavora come contabile in un’azienda che gestisce amministrazioni condominiali.Ad attenderlo, fuori dall’ufficio, c’erano alcuni amici, pronti a portarlo a fare un aperitivo. I locali di corso Garibaldi e corso Como erano vicini, ma l’idea di una serataesposta non lo convinceva. “Meglio evitare — spiega il 41enne a chi lo sta accompagnando — tanto lo sapete che non sono un tipo da movida. 🔗 Caffeinamagazine.it

