Alberto Mazzetti guida il Giussano alla salvezza in Serie A2 femminile

guida tecnica, iniziando con Monica Stazzonelli, passando poi a Dario Aramini e infine ad Alberto Mazzetti, è riuscita a conquistare la permanenza in Serie A2 femminile, vincendo la sfida playout contro Civitanova. alla sua prima esperienza nel settore femminile, il coach varesino ha compiuto una impresa. "Avevo promesso alla dirigenza che avrei messo grande impegno nel portare un gruppo molto giovane alla salvezza. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo al primo tentativo, quindi va fatto un grande applauso alle ragazze. Ora pensiamo a festeggiare, ce lo meritiamo - dice l’allenatore delle foxes -. Due mesi fa, quando mi hanno contattato i dirigenti del Giussano, potevo stare tranquillo sul divano in quanto avevo un contratto con Gallarate, ma la curiosità mi ha spinto ad accettare la proposta. 🔗 Ilgiorno.it - Alberto Mazzetti guida il Giussano alla salvezza in Serie A2 femminile Una squadra che in una stagione ha cambiato tre voltetecnica, iniziando con Monica Stazzonelli, passando poi a Dario Aramini e infine ad, è riuscita a conquistare la permanenza inA2, vincendo la sfida playout contro Civitanova.sua prima esperienza nel settore, il coach varesino ha compiuto una impresa. "Avevo promessodirigenza che avrei messo grande impegno nel portare un gruppo molto giovane. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo al primo tentativo, quindi va fatto un grande applauso alle ragazze. Ora pensiamo a festeggiare, ce lo meritiamo - dice l’allenatore delle foxes -. Due mesi fa, quando mi hanno contattato i dirigenti del, potevo stare tranquillo sul divano in quanto avevo un contratto con Grate, ma la curiosità mi ha spinto ad accettare la proposta. 🔗 Ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Alberto Sola alla guida della Polizia locale di Modena: “Massimo impegno, insieme per affrontare le sfide” - “Dobbiamo essere orgogliosi di lavorare in questo Comando e a tutti chiederò il massimo impegno: lo dobbiamo ai cittadini, a noi stessi e a tutti coloro che indossano la divisa della Polizia locale, consapevoli della complessità delle sfide che ci aspettano”. Nella mattinata di martedì 8 aprile... 🔗modenatoday.it

Alberto Angela fa da guida a re Carlo e Camilla al Parco del Colosseo, perché non hanno potuto visitare l’anfiteatro Flavio – Il video - C’era Alberto Angela a fare da guida per re Carlo e sua moglie Camilla al Parco archeologico del Colosseo. Per la tappa romana al Colosseo, i due sovrani si sono potuti avvalere dell’innegabile competenza del giornalista e divulgatore. Angela, assieme agli archeologi, li ha accompagnati durante l’intera visita al sito archeologico. I due sovrani si sono fatti fotografare al Tempio di Vendere, da dove hanno potuto godere della vista dell’antico anfiteatro Flavio. 🔗open.online

Re Carlo e Camilla in visita al Colosseo: Alberto Angela gli fa da guida - Un incontro tra storia, cultura e simboli viventi. Re Carlo III e la regina Camilla, in visita ufficiale in Italia, hanno fatto tappa al Parco Archeologico del Colosseo in un momento carico di significato, fra la meraviglia dei turisti e l’interesse di studenti e appassionati. L’arrivo dei reali, martedì 8 aprile, è stato accolto da un’imponente cornice di sicurezza: accesso blindato, controlli capillari e uno scenario solenne, arricchito dall’esibizione musicale congiunta della banda della Brigata Sassari e delle Welsh Guards, a sancire l’alleanza culturale e simbolica fra Italia e Regno ... 🔗cinemaserietv.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alberto Mazzetti guida il Giussano alla salvezza in Serie A2 femminile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Alberto Mazzetti guida il Giussano alla salvezza in Serie A2 femminile - Il coach varesino Alberto Mazzetti ha portato il Giussano alla salvezza in Serie A2 femminile, vincendo i playout contro Civitanova. 🔗ilgiorno.it

Giussano festeggia la salvezza in Serie A2 femminile con una vittoria su Civitanova Marche - Il Giussano vince 65-48 contro Civitanova Marche, assicurandosi la permanenza in Serie A2 femminile grazie al lavoro di squadra guidato da coach Mazzetti. 🔗msn.com

Giussano festeggia la salvezza in Serie A2 femminile con una vittoria su Civitanova Marche - Festeggia la permanenza in Serie A2 femminile il Giussano, che vince per 65-48 ... È stato il capolavoro di coach Alberto Mazzetti, che ha tirato fuori il meglio dalle sue giocatrici nella ... 🔗ilgiorno.it