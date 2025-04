Albatros il mare scuola di vita | al via progetto educativo sulle barche confiscate

confiscate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana, è stato ufficialmente presentato il progetto formativo “Albatros, il mare scuola di vita”. L’iniziativa, promossa dalla Lega. 🔗 Cataniatoday.it - “Albatros, il mare scuola di vita”: al via progetto educativo sulle barche confiscate Nella banchina della Capitaneria di Porto di Catania, di fronte alle imbarcazioni a velaalla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana, è stato ufficialmente presentato ilformativo “, ildi”. L’iniziativa, promossa dalla Lega. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

“Albatros, il mare scuola di vita”: al via progetto educativo sulle barche confiscate - Nella banchina della Capitaneria di Porto di Catania, di fronte alle imbarcazioni a vela confiscate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana, è stato ufficialmente presentato il progetto formativo “Albatros, il mare scuola di vita”. L’iniziativa, promossa dalla Lega... 🔗cataniatoday.it

“Albatros, il mare scuola di vita”: al via progetto educativo sulle barche confiscate - Nella banchina della Capitaneria di Porto di Catania, di fronte alle imbarcazioni a vela confiscate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana, è stato ufficialmente presentato il progetto formativo “Albatros, il mare scuola di vita”. L’iniziativa, promossa dalla Lega... 🔗cataniatoday.it

"Amerigo Vespucci: simbolo d’Italia scuola di mare e di vita": incontro a Palazzo Campanella - In occasione della sosta a Reggio Calabria della Nave Scuola Amerigo Vespucci, la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria organizzerà sabato 3 maggio alle ore 9,30 nella Sala Monteleone – Consiglio Regionale della Calabria, Palazzo Campanella l'evento dal titolo "Amerigo Vespucci... 🔗reggiotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Albatros, il mare scuola di vita: al via progetto educativo sulle barche confiscate; 'Albatros, il mare scuola di vita': al via progetto educativo sulle barche confiscate; Studenti su barche confiscate alla mafia; Mare: progetto formativo per ragazzi catanesi su barche confiscate alla criminalità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Albatros, il mare scuola di vita”: il mare di Catania diventa lezione di legalità - Martedì 29 aprile, alle ore 10.30, presso la banchina della Capitaneria di Porto di Catania, davanti alle imbarcazioni confiscate alla mafia e affidate alla Lega Navale Italiana, sarà presentato il pr ... 🔗msn.com

A Catania il progetto “Albatros”, giovani in mare a bordo delle imbarcazioni della legalità - Nella banchina della Capitaneria di Porto di Catania, di fronte alle imbarcazioni a vela confiscate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana, è stato ufficialmente presentato ... 🔗msn.com

Catania, formazione in mare per studenti: al via il progetto Albatros - Catania, prende il via il nuovo progetto contro la criminalità organizzata “Albatros, il mare scuola di vita”. Tre giorni in mare per gli studenti catanesi. 🔗catania.liveuniversity.it