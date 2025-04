Al via da domani il tour del film

domani 30 aprile con la proiezione del film La solitudine dei non amati (Lovable) della regista norvegese Ljlia Ingolfsdottir. Consiste in una serie di appuntamenti in sala in varie città italiane dove gli psicologi incontreranno il pubblico a fine spettacolo e si renderanno disponibili a rispondere alle domande che sorgeranno dopo la visione del film. Perché andare in psicoterapia: 10 ottime ragioni X Leggi anche › Bonus Psicologo 2025: in uscita le graduatorie con nuovi beneficiari La trama de La solitudine dei non amatiIl film La solitudine dei non amati presenta la storia di Maria (l’attrice rivelazione Helga Guren), una quarantenne arrivata al limite, intrappolata tra le responsabilità di crescere quattro figli e una carriera lavorativa in bilico. 🔗 Iodonna.it - Al via da domani il tour del film Il progetto CinemaTerapia di Wanted Cinema si inaugura30 aprile con la proiezione delLa solitudine dei non amati (Lovable) della regista norvegese Ljlia Ingolfsdottir. Consiste in una serie di appuntamenti in sala in varie città italiane dove gli psicologi incontreranno il pubblico a fine spettacolo e si renderanno disponibili a rispondere alle domande che sorgeranno dopo la visione del. Perché andare in psicoterapia: 10 ottime ragioni X Leggi anche › Bonus Psicologo 2025: in uscita le graduatorie con nuovi beneficiari La trama de La solitudine dei non amatiIlLa solitudine dei non amati presenta la storia di Maria (l’attrice rivelazione Helga Guren), una quarantenne arrivata al limite, intrappolata tra le responsabilità di crescere quattro figli e una carriera lavorativa in bilico. 🔗 Iodonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pornostar esclusa da incontro scolastico: “Volevo parlare di prevenzione e bullismo, non di film hard”. Poi l’annuncio: “Domani mi incateno dinanzi alla scuola” - Edoardo Barbares, noto al pubblico come Max Felicitas, esprime rammarico per la cancellazione del suo intervento previsto in un istituto scolastico a Gallarate. L'incontro, incentrato su temi di affettività e bullismo, è stato annullato in seguito alle pressioni dell'associazione Pro Vita&Famiglia Onlus, che ha denunciato pubblicamente l'inopportunità della presenza di un attore hard in un contesto scolastico. 🔗orizzontescuola.it

C'è ancora domani, il film di Paola Cortellesi esce nelle sale americane e in quelle cinesi: "Un capolavoro" - La pellicola italiana ha ricevuto il plauso della critica americana e anche di quella dei giornali cinesi e si prepara ad approdare in quei territori dopo il successo in Europa Dopo il sensazionale successo in patria e in Europa, C'è ancora domani affronterà a breve due dei più importanti mercati al mondo: l'America del Nord e la Cina. Negli Stati Uniti, dove il film uscirà domani, 7 marzo, la critica lo ha recensito in modo entusiastico su testate come, tra le altre, l'Hollywood Reporter, il Financial Times e il New York Times e anche su questa base, oltre al fenomeno che ha rappresentato al ... 🔗movieplayer.it

Adrien Brody nel nuovo film di Damien Chazelle con Leonardo DiCaprio, Evel Knievel on Tour - Dopo l'Oscar per The Brutalist, Adrien Brody avrebbe scelto il suo prossimo progetto: Evel Knievel on Tour, che lo vedrebbe accanto a Leonardo DiCaprio. 🔗comingsoon.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa fare gratis a Roma questa settimana; Al via il tour del film 'E poi si vede' con I Sansoni; ‘Di noi 4’, al via il tour nelle sale del film del Mumble Group; Al via domani da Barcellona il tour europeo di Dardust. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia