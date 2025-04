Al Goldoni Fabrizio Arcuri dà voce alla memoria civile di Peter Handke

Fabrizio Arcuri, con la drammaturgia di Fabrizio Sinisi, debutterà in Prima Nazionale sul palco del Teatro Goldoni il 9 maggio, primo atto di un progetto speciale dedicato alla figura dello scrittore Premio Nobel per la Letteratura 2019 Peter Handke.

