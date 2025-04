Al Glue il live dei Cara Calma

Glue i Cara Calma. I Cara Calma sono una band alternative rock italiana, nata alla fine del 2016 a Brescia da quattro ragazzi provenienti da esperienze diverse: Riccardo, Gianluca (ex UponThisDawning), Cesare (ex My Breathing Harmony), Fabiano (ex My Breathing. 🔗 Firenzetoday.it - Al Glue il live dei "Cara Calma" Sabato 3 maggio 2025 arriva al. Isono una band alternative rock italiana, nata alla fine del 2016 a Brescia da quattro ragazzi provenienti da esperienze diverse: Riccardo, Gianluca (ex UponThisDawning), Cesare (ex My Breathing Harmony), Fabiano (ex My Breathing. 🔗 Firenzetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Alberto Bianco live al Glue Firenze - Bianco torna sul palco del Glue con “Guardare per aria 10X”: un nuovo live intimo e potente, tra canzoni che hanno segnato il suo percorso e nuove consapevolezze. Guardare per aria 10X: il cielo è sempre lo stesso, ma sono gli occhi di chi lo guarda che cambiano. “Guardare per aria 10X è un EP... 🔗firenzetoday.it

I Voina live al Glue - Sabato 29 marzo aarrivano al Glue i Voina. In apertura Le Lame, gruppo pop-rock fiorentino che presenterà il quarto album in studio. I Voina vengono da Lanciano (Chieti – Abruzzo). Nella primavera del 2013 pubblicano il loro primo EP interamente autoprodotto e diretto artisticamente da Manuele... 🔗firenzetoday.it

Dalla birra al sound dei Cara Calma - Le birre “made“ in Belgio preparate dai monaci trappisti tutte da scoprire in un percorso guidato, l’alternative-rock italiano, i giochi di carte collezionabili e il grande cinema sull’ambiente e sulla montagna, ma anche una riflessione sulla maternità. Musica, film e tante iniziative per la settimana del Bloom di Mezzago, già fin da stasera. Partiranno oggi i nuovi appuntamenti del centro multiculturale di via Curiel, con un doppio evento. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Glue il live dei Cara Calma; Cara Calma: «Itami è un album doloroso»; CARA CALMA: le date a supporto del nuovo album Itami. 🔗Cosa riportano altre fonti