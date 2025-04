Al Glue il live dei Cara Calma

Glue i Cara Calma. I Cara Calma sono una band alternative rock italiana, nata alla fine del 2016 a Brescia da quattro ragazzi provenienti da esperienze diverse: Riccardo, Gianluca (ex UponThisDawning), Cesare (ex My Breathing Harmony), Fabiano (ex My Breathing. 🔗 Firenzetoday.it - Al Glue il live dei "Cara Calma" Sabato 3 maggio 2025 arriva al. Isono una band alternative rock italiana, nata alla fine del 2016 a Brescia da quattro ragazzi provenienti da esperienze diverse: Riccardo, Gianluca (ex UponThisDawning), Cesare (ex My Breathing Harmony), Fabiano (ex My Breathing. 🔗 Firenzetoday.it

Alberto Bianco live al Glue Firenze - Bianco torna sul palco del Glue con “Guardare per aria 10X”: un nuovo live intimo e potente, tra canzoni che hanno segnato il suo percorso e nuove consapevolezze. Guardare per aria 10X: il cielo è sempre lo stesso, ma sono gli occhi di chi lo guarda che cambiano. “Guardare per aria 10X è un EP... 🔗firenzetoday.it

Il debutto dei Cara Calma: "Musica come terapia" - Il gruppo alternative rock sbarca sabato al Glue in tour con l’album ’Itami’ "Nei testi abbiamo canalizzato energie negative per creare qualcosa di bello". 🔗msn.com