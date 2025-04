Al Galata Museo del Mare tornano gli Incontri in Blu | grandi donne e uomini raccontano il mare

Incontri in Blu. uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale che negli anni si è affermata come il più importante appuntamento italiano dedicato alla cultura del mare, alla sua narrazione e ai suoi protagonisti. Ideata e diretta dal giornalista e scrittore. 🔗 Genovatoday.it - Al Galata Museo del Mare tornano gli “Incontri in Blu”: grandi donne e uomini raccontano il mare Al via la sesta edizione di “in Blu.e storie di”, la rassegna culturale che negli anni si è affermata come il più importante appuntamento italiano dedicato alla cultura del, alla sua narrazione e ai suoi protagonisti. Ideata e diretta dal giornalista e scrittore. 🔗 Genovatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Giano - No race for u man”, mostra di Angelo Pregoni al Galata Museo del Mare - Dal 13 febbraio al 13 marzo 2025, il Galata Museo del Mare accoglierà una straordinaria esperienza sensoriale e visiva: la nuova mostra dell’artista sinestetico Angelo Orazio Pregoni, intitolata “GIANO no race for u man”. Un viaggio artistico che fonde pittura, performance e voce, esplorando il... 🔗genovatoday.it

"Sguardi sul Mare", mostra di Maria Grazia Dallera al Galata Museo del Mare - Al Galata Museo del Mare giovedì 20 febbraio prende il via la mostra "Sguardi sul Mare" di Maria Grazia Dallera, che sarà visitabile fino al 9 marzo 2025. Prosegue nel frattempo "GIANO no race for u man" di Angelo Orazio Pregoni, fino al 13 marzo 2025. Due percorsi artistici diversi, ma... 🔗genovatoday.it

Caccia al tesoro in maschera: festa di Carnevale tra storia e avventura al Galata Museo del Mare - Il Galata Museo del Mare celebra il Carnevale 2025 con un evento pensato per coinvolgere le famiglie e i bambini in un’esperienza ludico-didattica unica: la Caccia al Tesoro in maschera. L’iniziativa si terrà nei weekend del 22 e 23 febbraio e 1 e 2 marzo 2025, dalle 14 alle 17. I piccoli... 🔗genovatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Al Galata Museo del Mare tornano gli “Incontri in Blu”: grandi donne e uomini raccontano il mare; Incontri in Blu 2025: la rassegna culturale dedicata al mare torna al Galata Museo del Mare di Genova; Marketing territoriale, torna a Genova la terza stagione della serie tv Blanca; Luna Park Genova 2024: inaugurazione con attrazioni a metà prezzo, trampolieri e novità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Al Galata tornano gli “incontri in blu”: donne, uomini e storie di mare - Genova. Al via la sesta edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale che negli anni si è affermata come il più importante appuntamento italiano dedicato alla cu ... 🔗msn.com

Incontri in Blu 2025: la rassegna culturale dedicata al mare torna al Galata Museo del Mare di Genova - Dal 5 maggio al 13 novembre 2025 torna “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la più importante rassegna italiana dedicata alla cultura marittima, giunta alla sua sesta edizione. Un ciclo ... 🔗nautica.it

Galata Museo del Mare, “Heart of the Sea”: Mario Vespasiani dedica la sua mostra a Genova - L’artista ha dipinto, nei toni dell’azzurro, una vela di circa cinque metri all’interno della quale compare la Lanterna: storia, tradizione e futuro della città ... 🔗telenord.it