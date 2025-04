Al Congresso del PPE a Velencia la lotta tra i 12 candidati per i 10 posti da vicepresidente

candidati sono in lizza per dieci posti di vicepresidente al Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) che prende il via oggi a Valencia e che si concluderà mercoledì (30 aprile). Secondo quanto appreso da Euractiv.com, tra i favoriti figurano candidati donna e membri attuali del comitato esecutivo.Si prevede che Manfred Weber, attuale leader del partito e capogruppo al Parlamento europeo, si assicurerà un secondo mandato triennale come leader della famiglia di partiti di centro-destra europei, non avendo ricevuto alcuna opposizione nel voto di martedì. L’attenzione si sposterà quindi a domani, quando i delegati – che eleggeranno anche i tesorieri e i segretari generali – dovranno scegliere tra i 12 candidati in lizza per i 10 posti di vicepresidente.Funzionamento del votoI delegati del PPE potranno votare per i loro cinque candidati preferiti, poiché qualsiasi scheda elettorale con meno nomi sarà dichiarata non valida. 🔗 Quotidiano.net - Al Congresso del PPE a Velencia la lotta tra i 12 candidati per i 10 posti da vicepresidente Dodicisono in lizza per diecidialdel Partito Popolare Europeo (PPE) che prende il via oggi a Valencia e che si concluderà mercoledì (30 aprile). Secondo quanto appreso da Euractiv.com, tra i favoriti figuranodonna e membri attuali del comitato esecutivo.Si prevede che Manfred Weber, attuale leader del partito e capogruppo al Parlamento europeo, si assicurerà un secondo mandato triennale come leader della famiglia di partiti di centro-destra europei, non avendo ricevuto alcuna opposizione nel voto di martedì. L’attenzione si sposterà quindi a domani, quando i delegati – che eleggeranno anche i tesorieri e i segretari generali – dovranno scegliere tra i 12in lizza per i 10di.Funzionamento del votoI delegati del PPE potranno votare per i loro cinquepreferiti, poiché qualsiasi scheda elettorale con meno nomi sarà dichiarata non valida. 🔗 Quotidiano.net

