Al Bonci lo spettacolo Brothers che unisce la passione per il teatro all' inclusione

teatro Bonci di Cesena ospita una serata ricca di emozioni e musica all'insegna dell'inclusione con "Brothers", lo spettacolo teatrale messo in scena da 60 utenti disabili e 40 volontari dell’associazione Il Disegno, con la regia di Roberto Fabbri. L'opera, liberamente. 🔗 Cesenatoday.it - Al Bonci lo spettacolo "Brothers", che unisce la passione per il teatro all'inclusione Mercoledì 7 maggio ildi Cesena ospita una serata ricca di emozioni e musica all'insegna dell'con "", loteatrale messo in scena da 60 utenti disabili e 40 volontari dell’associazione Il Disegno, con la regia di Roberto Fabbri. L'opera, liberamente. 🔗 Cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

‘La Toscana in Bocca’, ottava edizione nel vivo. Il festival unisce cucina e spettacolo - Pistoia, 26 aprile 2025 – Con l’arrivo della giornata odierna ’La Toscana in Bocca’ entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi, quello legato ad Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, che sarà ospite a partire dalle 19. Un momento da non perdere per gli appassionati di enogastronomia che già nei primi due giorni del festival hanno potuto assaporare pietanze e sapori di alcuni tra i migliori ristoranti di Pistoia e provincia. 🔗lanazione.it

"Yes Land", al Petrella di Longiano lo spettacolo per famiglie che unisce giocoleria ed equilibrismo - Il circo teatro è al centro dell'ultimo appuntamento del Petrella di Longiano per la rassegna di Sciroppo di Teatro, che promuove il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale. La stagione si chiude domenica 23 marzo con lo spettacolo "Yes Land" della compagnia... 🔗cesenatoday.it

Lo spettacolo teatrale "Il Volo delle Fenici" al Bonci racconta la storia di sei donne migranti - Donne, in più straniere. Spesso questo connubio rappresenta fragilità e spaesamento. Ma se qualcuno si occupa di recuperare storia, emozioni e tradizioni mettendo al centro queste donne, il binomio donne-straniere diventa un valore aggiunto. A occuparsi di loro, in questo caso, è stato il centro... 🔗cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Bonci lo spettacolo Brothers, che unisce la passione per il teatro all'inclusione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cesena, “Brothers”: uno spettacolo al Bonci per i 40 anni dell’associazione “Il Disegno” - Una serata di emozioni, musica, inclusione e celebrazione: mercoledì 7 maggio alle 21 il Teatro Bonci di Cesena ospiterà “Brothers”, spettacolo ... 🔗corriereromagna.it