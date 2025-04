Aids infettivologo Cascio | Tardive 60% diagnosi Hiv in 4 su 10 già sintomi malattia

Aids, infettivologo Cascio: “Tardive 60% diagnosi Hiv, in 4 su 10 già sintomi malattia” - (Adnkronos) – "Il 60% delle nuove diagnosi di Hiv è fatto tardivamente, ovvero in persone che hanno un numero di Cd4 inferiore a 350 o i cosiddetti 'Late presenter'. E ancora di più, si calcola che il 40% di questo 60% sia costituito da persone che già manifestano i primi segni dell'Aids. In Italia si […] 🔗periodicodaily.com

Trump, polemica per la foto del "triangolo rosa". Tutti i significati, dall'epidemia di Aids al nazismo - Il presidente Trump ha postato sulla sua piattaforma Truth Social un articolo corredato da un?immagine del ?Triangolo Rosa?, un simbolo utilizzato per prendere di mira gli... 🔗ilmessaggero.it

Aids, infettivologo Cascio: "Tardive 60% diagnosi Hiv, in 4 su 10 già sintomi malattia"; In Sicilia cresce il contagio da Hiv tra eterosessuali. Tra diagnosi tardive e rischi, UniPa studia come bloccare il virus; Fortunato Depero, 28 disegni inediti in mostra a Firenze

In Sicilia cresce il contagio da Hiv tra eterosessuali. Tra diagnosi tardive e rischi, UniPa studia come bloccare il virus - «Il prossimo step – precisa Cascio a MeridioNews – sarà quello di riuscire a dimostrare che quanto abbiamo postulato si possa realmente verificare nelle cellule infettate, con le relative pr ... 🔗meridionews.it

Giornata Mondiale lotta contro Aids, Ats Val Padana: diagnosi in diminuzione ma aumentano quelle tardive - dal 2015 si registra un incremento di diagnosi tardive di Hiv con oltre l'80% di nuovi casi di Aids che ignorava la propria sieropositività al momento della diagnosi; infine, nel 2021, il 76,4% delle ... 🔗altramantova.it