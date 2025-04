Ai funerali di Papa Francesco ripreso il suo messaggio | Disarmare la Terra Extinction Rebellion spiega perchè

Extinction RebellionDurante i funerali di Papa Francesco, Extinction Rebellion ha srotolato un enorme striscione dalle arcate del Colosseo con scritto “Disarmare la Terra”, una frase di Papa Francesco contenuta nella lettera che il pontefice aveva inviato al Corriere della Sera lo scorso marzo. La sicurezza è intervenuta per rimuovere lo striscione. Nonostante tutte le 6 persone abbiamo fornito i documenti e non abbiano opposto resistenza di alcun tipo né causato alcun danno, sono state trasferite senza motivo presso il Commissariato Celio.“Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l’ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando il messaggio di Bergoglio, messaggio che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita” dichiara Alba di Extinction Rebellion. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Ai funerali di Papa Francesco ripreso il suo messaggio: “Disarmare la Terra”. Extinction Rebellion spiega perchè DiDurante idiha srotolato un enorme striscione dalle arcate del Colosseo con scritto “la”, una frase dicontenuta nella lettera che il pontefice aveva inviato al Corriere della Sera lo scorso marzo. La sicurezza è intervenuta per rimuovere lo striscione. Nonostante tutte le 6 persone abbiamo fornito i documenti e non abbiano opposto resistenza di alcun tipo né causato alcun danno, sono state trasferite senza motivo presso il Commissariato Celio.“Srotoliamo questo striscione in un luogo che per secoli è stato simbolo del potere imperiale, per denunciare l’ipocrisia di capi di Stato, ministri ed esponenti di partito che in questi giorni stanno celebrando ildi Bergoglio,che hanno ignorato se non ostacolato finché lui era in vita” dichiara Alba di. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

Funerali papa Francesco, social impazziti per i tre sacerdoti ripresi dalla tv: «Il trio delle meraviglie in Piazza San Pietro: preti o influencer?» - Durante i funerali di Papa Francesco, le telecamere del Tg1 si sono soffermate su tre giovani sacerdoti in Piazza San Pietro. Indossano tonache impeccabili, ... 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco, tutta la cerimonia vista dall'elicottero della Polizia - Un documento eccezionale di una giornasta storica: le immagini aeree dei funerali di Papa Francesco, riprese dall'elicottero della Polizia di Stato. Piazza San Pietro gremita per l'ultimo saluto al po ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco, le telecamere hanno ripreso tutto: era presente durante i funerali (1 / 2) - Vediamo chi era presente durante i funerali le telecamere hanno ripreso davvero tutto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato ecco i dettagli nel nostro ... 🔗donna.fidelityhouse.eu