Agricola fiera dell' agricoltura a Castelfiorentino

Castelfiorentino "Agricola", la fiera dedicata al mondo dell'agricoltura. Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, presso la zona sportiva di Via Roosvelt, si svolgerà la mostra mercato dei prodotti tipici locali, ma anche esposizione di macchine agricole d'epoca e di nuova. 🔗 Firenzetoday.it - "Agricola", fiera dell'agricoltura a Castelfiorentino Come ogni anno torna a", ladedicata al mondo. Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, presso la zona sportiva di Via Roosvelt, si svolgerà la mostra mercato dei prodotti tipici locali, ma anche esposizione di macchine agricole d'epoca e di nuova. 🔗 Firenzetoday.it

Sansepolcro si prepara alla fiera dell’agricoltura - Arezzo, 2 aprile 2025 – Sansepolcro si appresta ad accogliere una nuova edizione delle Fiere di Mezzaquaresima, che si terrà nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2025 presso il Centro Fiere e Servizi di Via Scarpetti (ex Foro Boario). Nello specifico la fiera dell’Agricoltura, organizzata dal Comune di Sansepolcro e dall’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, rappresenta una vetrina importante per il settore agricolo e zootecnico, oltre a essere un’occasione di incontro per tutta la comunità. 🔗lanazione.it

Gli studenti dell'Istituto Tecnico Buonarroti protagonisti della Fiera Agricola - Un grande successo per lo stand dell’Istituto Tecnico Buonarroti di Caserta alla Fiera Agricola di San Marco Evangelista, un evento di riferimento per il settore. Sotto la guida della dirigente, Maria Ruggiero, l’istituto ha saputo valorizzare le proprie eccellenze e i suoi indirizzi... 🔗casertanews.it

Fiera dell'Agricoltura 2025: oltre 250 espositori in arrivo al polo fieristico di Lanciano - Modernità, business, contenuti e passione sono le parole chiave dell’edizione numero 63 della Fiera nazionale dell’Agricoltura, in programma a Lancianofiera dall’11 al 13 aprile. Una manifestazione che ha ancora molto da dire ed intende affermare con determinazione il valore culturale, economico... 🔗chietitoday.it

Fiera delle Macchine agricole a Tarquinia - NewTuscia – TARQUINIA – Il 1° maggio inizia a Tarquinia la Fiera delle Macchine Agricole: innovazione, agricoltura ed eventi in primo piano Dal 1° al 4 maggio 2025, il Lido di Tarquinia tornerà a esse ... 🔗newtuscia.it

Il 1° maggio inizia a Tarquinia la Fiera delle Macchine Agricole: innovazione, agricoltura ed eventi in primo piano - Dal 1° al 4 maggio 2025, il Lido di Tarquinia tornerà a essere il cuore pulsante dell’agricoltura italiana con ... 🔗orvietosi.it

La fiera di san giorgio di gravina valorizza l’agricoltura e le tradizioni nel sud italia - La fiera di San Giorgio di Gravina in Puglia valorizza prodotti tipici, tradizioni e tecniche agricole del Mezzogiorno, sostenuta da Confeuro per rilanciare le imprese locali e promuovere il turismo r ... 🔗gaeta.it