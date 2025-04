Agricola fiera dell' agricoltura a Castelfiorentino

Castelfiorentino "Agricola", la fiera dedicata al mondo dell'agricoltura. Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, presso la zona sportiva di Via Roosvelt, si svolgerà la mostra mercato dei prodotti tipici locali, ma anche esposizione di macchine agricole d'epoca e di nuova. 🔗 Firenzetoday.it - "Agricola", fiera dell'agricoltura a Castelfiorentino Come ogni anno torna a", ladedicata al mondo. Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025, presso la zona sportiva di Via Roosvelt, si svolgerà la mostra mercato dei prodotti tipici locali, ma anche esposizione di macchine agricole d'epoca e di nuova. 🔗 Firenzetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Sansepolcro si prepara alla fiera dell’agricoltura - Arezzo, 2 aprile 2025 – Sansepolcro si appresta ad accogliere una nuova edizione delle Fiere di Mezzaquaresima, che si terrà nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2025 presso il Centro Fiere e Servizi di Via Scarpetti (ex Foro Boario). Nello specifico la fiera dell’Agricoltura, organizzata dal Comune di Sansepolcro e dall’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, rappresenta una vetrina importante per il settore agricolo e zootecnico, oltre a essere un’occasione di incontro per tutta la comunità. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agricoltura, “Bene Fiera San Giorgio: valorizzare sistemi regionali in Meridione" - Soddisfatto Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo. 🔗gravinalife.it

Una grande festa per tutti: il successo della «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca» - T reviglio è tornata capitale del mondo agricolo grazie alla «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca», ospitata lo scorso weekend all’interno del polo fieristico di via Roggia Moschetta. La storica m ... 🔗ecodibergamo.it

Fiera delle Macchine agricole a Tarquinia - NewTuscia – TARQUINIA – Il 1° maggio inizia a Tarquinia la Fiera delle Macchine Agricole: innovazione, agricoltura ed eventi in primo piano Dal 1° al 4 maggio 2025, il Lido di Tarquinia tornerà a esse ... 🔗newtuscia.it