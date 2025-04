Aggressioni al personale socio-sanitario | al Meyer di Firenze un corso della Polizia di Stato per prevenire fenomeni di violenza ai lavoratori del settore

Aggressioni al personale sanitario: al Meyer le lezioni di difesa della polizia - Firenze, 29 aprile 2025 – Lezioni della Polizia di Stato di Firenze per insegnare al personale del Meyer strategie e tattiche anti-aggressione. Anche medici, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale pediatrico fiorentino, negli ultimi tempi, si sono trovati ad affrontare il fenomeno sempre crescente della violenza in corsia. Di qui l’idea della Direzione sanitaria di coinvolgere i professionisti della sicurezza in modo da fornire al personale del Meyer strumenti semplici ed efficaci per affrontare le situazioni più difficili. 🔗lanazione.it

Aggressioni e violenze in corsia: al Meyer lezioni di difesa per il personale sanitario - Aggressioni e violenze in corsia: un fenomeno che, medici, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale pediatrico fiorentino Meyer si sono trovati ad affrontare il fenomeno sempre più crescente della violenza. Da qui l’idea della direzione sanitaria di coinvolgere i professionisti della... 🔗firenzetoday.it

