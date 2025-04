Aggressione omofoba in piazza Borsellino Leone Pd | Inaccettabile quanto accaduto

Aggressione avvenuta nella notte del 26 aprile a Catania, la segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Grazia Leone, ha espresso una ferma condanna dell'accaduto, ribadendo la necessità di un impegno collettivo contro ogni forma di odio e discriminazione.

Bici scagliata contro un ragazzo, aggressione in piazza Cesare Battisti: "Servono controlli costanti" - Un ragazzo colpito da una bici, lanciatagli addosso da un altro giovane, che si è poi dileguato, non è chiaro se dopo aver derubato la stessa vittima. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, tra via Crisanzio e piazza Cesare Battisti, in pieno centro a Bari. A riferire l'episodio... 🔗baritoday.it

Lite degenera in aggressione quando un 20enne estrae un coltello e colpisce all’addome un coetaneo: arrestato dai Carabinieri. Operato, il ferito resta in prognosi riservata. E’ successo in Piazza Pertini a Frosinone - Accoltellamento in piazza Pertini: arrestato un ventenne Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Frosinone. Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo in piazza Pertini. La dinamica dell’aggressione Secondo le ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio, quando una discussione tra i due giovani è degenerata. 🔗dayitalianews.com

Sangue in piazza a Cantù: quattro giovani fermati per l'aggressione di dicembre - ll’alba di oggi, 13 marzo 2025, i carabinieri di Cantù hanno arrestato quattro giovani pregiudicati, tutti residenti a Cantù, accusati di violente aggressioni avvenute nel dicembre scorso nel centro cittadino. Uno dei quattro era già detenuto per altri reati. Il provvedimento restrittivo, emesso... 🔗quicomo.it

Catania, aggressione omofoba: la solidarietà del Partito democratico - La solidarietà del Partito democratico. “Quanto accaduto nella notte del 26 aprile a Catania è inaccettabile. Esprimiamo piena solidarietà alle persone queer aggredite e ribadiamo con fermezza che ... 🔗livesicilia.it

