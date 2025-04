Aggressione con arma da taglio | identificato il presunto autore

Aggressione con colpi di arma da taglio avvenuta lo scorso 1° aprile in zona San Donato. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite in via del Lavoro, all’angolo con via Vezza: lì è stato trovato un cittadino. 🔗 Bolognatoday.it - Aggressione con arma da taglio: identificato il presunto autore La polizia ha fermato un uomo di 25 anni perché sospettato di unacon colpi didaavvenuta lo scorso 1° aprile in zona San Donato. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite in via del Lavoro, all’angolo con via Vezza: lì è stato trovato un cittadino. 🔗 Bolognatoday.it

Aggressione nel Catanese, uomo colpito con arma da taglio: indagini in corso - Una lite culminata con un ferito si è verificata ieri sera nella zona delle Salinelle, a Paternò. Lo riporta il portale web Videostar. Un cittadino straniero è stato trasportato d’urgenza all'ospedale San Marco da un’ambulanza del Servizio 118, dopo aver riportato una ferita causata, con ogni... 🔗cataniatoday.it

Violenza a scuola, studente ferito con arma da taglio in provincia di Siracusa - Un grave episodio di violenza ha scosso un istituto scolastico di Avola, nel siracusano. Due studenti sono stati protagonisti di una lite che è degenerata quando uno dei due ha utilizzato un'arma da taglio, ferendo il compagno alla gamba. L'articolo Violenza a scuola, studente ferito con arma da taglio in provincia di Siracusa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggressione con armi da taglio a Priverno: denunciato un 28enne. In corso le Indagini - Due fratelli aggrediti nel parcheggio del Castello di San Martino, uno dei responsabili identificato, si tratta di un 28enne: è accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi ... 🔗latinaoggi.eu

Sfregiato da un balordo in stazione. Aggressore 33enne denunciato: "Il solo presidio armato non basta" - L’uomo del Camerun, identificato dai carabinieri, deve rispondere di lesioni personali aggravate. Il Sim: "Contesto caratterizzato da degrado, servono risorse adeguate e organici potenziati". 🔗msn.com

Aggressione a Milano: giovane egiziano ferito in piazza Tre Torri - Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di CityLife, uno dei quartieri più moderni e frequentati di Milano. Un ragazzo egiziano, appena maggiorenne, è stato vittima di un’aggressione avvenut ... 🔗notizie.it