Aggredito sul sagrato dopo messa aveva denunciato lo spaccio | comunità di Bonifati si stringe a don Guido

Guido Quintieri ha più volte denunciato durante le sue omelie il crescente fenomeno dello spaccio di droga, una piaga che ormai non risparmia nemmeno i piccoli centri, come lo stesso Bonifati. Il vescovo Rega: “Condanniamo ogni violenza, restiamo uniti nella fede e nella giustizia”. 🔗 I fatti domenica scorsa nel comune in provincia di Cosenza. Secondo quanto emerso, il giovane sacerdote DonQuintieri ha più voltedurante le sue omelie il crescente fenomeno dellodi droga, una piaga che ormai non risparmia nemmeno i piccoli centri, come lo stesso. Il vescovo Rega: “Condanniamo ogni violenza, restiamo uniti nella fede e nella giustizia”. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Danni vaccino Covid, Silvio Calice (Cna): "Gamba amputata dopo 1° dose AstraZeneca per reazione avversa, siero aveva aggredito il sistema immunitario, causava trombi" - Il direttore della Cna Abruzzo ha raccontato la sua esperienza con il vaccino Covid Una gamba amputata dopo la prima dose di vaccino Covid Astrazeneca, questa è la storia raccontata da Silvio Calice, 52enne direttore della Cna Abruzzo. Una settimana dopo la vaccinazione l'uomo inizia a sentir 🔗ilgiornaleditalia.it

Simone Cristicchi dopo Sanremo: “È stata messa in dubbio la mia integrità morale, io sono sempre stato puro e coerente” - Il cantautore ha replicato alle accuse che gli sono state mosse: "È stata messa in dubbio la mia integrità morale, mi sembra strano perché in realtà ho un percorso molto coerente. Non ho mai strizzato l'occhio a nessuno".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il jazzista e professore Sergio Orlandi aggredito da un alunno dopo un rimprovero in classe - Sergio Orlandi, musicista e docente alle scuole medie è stato aggredito e malmenato da un suo alunno quattordicenne a Inzago (Milano). L’uomo è un noto trombettista jazz che, nel corso della sua carriera, ha suonato anche come prima tromba nell’Orchestra Rai di Milano ed è stato in tournée con Barry White e Renato Zero, oltre che come turnista per Franco Battiato e Mina. Tutto è iniziato lo scorso gennaio all’istituto Kennedy quando, durante una lezione, Orlandi ha rimproverato uno studente di quattordici anni, ripetente. 🔗metropolitanmagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosenza, parroco denuncia lo spaccio durante l'omelia e viene aggredito sul sagrato dopo la messa. Il vescovo: «Siamo scossi»; Bonifati: aggredito un sacerdote dopo la messa, don Guido «non lasciamoci rubare la gioia»; Bonifati, parroco aggredito sul sagrato: dieci giorni fa aveva denunciato lo spaccio di droga ·; Strattoni sul sagrato della chiesa, aggredito parroco nel Cosentino. Ha denunciato lo spaccio di stupefacenti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parroco aggredito dopo parole contro spaccio in omelia, indagini - Aggressione a parroco sul sagrato della chiesa al termine della messa domenicale. E' accaduto a Bonifati, nel cosentino. (ANSA) ... 🔗msn.com

Bonifati: aggredito un sacerdote dopo la messa, don Guido «non lasciamoci rubare la gioia» - Don Guido Quintieri sarebbe stato aggredito da un uomo, dopo la messa nella Chiesa del Rosario, che si sarebbe avvicinato e lo avrebbe strattonato più volte ... 🔗quicosenza.it

Parroco aggredito dopo parole in omelia contro lo spaccio di droga, indagini - Aggressione a parroco sul sagrato della chiesa al termine della messa domenicale. È accaduto a Bonifati, nel Cosentino. A darne notizia è un comunicato della diocesi di San Marco Argentano nel quale l ... 🔗soveratoweb.com