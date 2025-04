Aggredita in strada la vittima | Palpeggiata sotto casa Ho paura a uscire

casa, avevo appena infilato le chiavi nella serratura quando un uomo mi ha sorpresa alle spalle e mi ha palpeggiato”. A raccontarlo è Alice, che da anni vive a Coverciano e mai si era ritrovata in una situazione simile.“Gli ho urlato contro, gli ho detto di. 🔗 Firenzetoday.it - Aggredita in strada, la vittima: “Palpeggiata sotto casa. Ho paura a uscire” “Ero davanti al mio portone di, avevo appena infilato le chiavi nella serratura quando un uomo mi ha sorpresa alle spalle e mi ha palpeggiato”. A raccontarlo è Alice, che da anni vive a Coverciano e mai si era ritrovata in una situazione simile.“Gli ho urlato contro, gli ho detto di. 🔗 Firenzetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Aggredita in strada, la vittima: “Palpeggiata sotto casa. Ho paura a uscire” - “Ero davanti al mio portone di casa, avevo appena infilato le chiavi nella serratura quando un uomo mi ha sorpresa alle spalle e mi ha palpeggiato”. A raccontarlo è Alice, che da anni vive a Coverciano nel Quartiere 2, ma mai si era ritrovata in una situazione simile. “Gli ho urlato contro... 🔗firenzetoday.it

Aggredita in strada, la vittima: “Palpeggiata sotto casa. Ho paura a uscire” - “Ero davanti al mio portone di casa, avevo appena infilato le chiavi nella serratura quando un uomo mi ha sorpresa alle spalle e mi ha palpeggiato”. A raccontarlo è Alice, che da anni vive a Coverciano e mai si era ritrovata in una situazione simile. “Gli ho urlato contro, gli ho detto di... 🔗firenzetoday.it

Roma, donna aggredita in strada con la neonata in braccio: arrestato il marito - Roma, 8 marzo 2025 – I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno arrestato un 30enne originario del Perù, gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari conviventi. La pattuglia dei militari, transitando in Largo Passamonti, ha notato un’auto ferma con a bordo, lato passeggero, una donna che teneva in braccio una neonata. La donna presentava evidenti segni di violenza al volto, circostanza che ha immediatamente insospettito i Carabinieri. 🔗ilfaroonline.it

Approfondimenti da altre fonti

Palpeggiata e minacciata davanti casa, la vittima: “Ora ho paura ad uscire”; Aggredita e palpeggiata in via Augusto Righi a Bologna: 20enne abusata da più persone; 'Branco' aggredisce coppia fuori dal locale: studentessa molestata e palpeggiata davanti al fidanzato; Bologna, palpeggia una ragazza per strada poi picchia il fidanzato. Arrestato 26enne per violenza sessuale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aggredita e palpeggiata in via Augusto Righi a Bologna: 20enne abusata da più persone - La violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4. La vittima è andata negli scorsi giorni a sporgere denuncia in una caserma dell’Arma. Carabinieri a caccia della ... 🔗msn.com

Aggredita e palpeggiata in via Righi. Picchiato l’amico della ventenne. Telecamere della zona al setaccio - La giovane è stata toccata nelle parti intime all’altezza degli incroci con via Venturini e via Piella. Nell’aggressione coinvolto anche un ragazzo che era assieme a lei. Indagano i carabinieri. 🔗msn.com

Uscita dal supermercato viene aggredita e colpita alla testa da uno sconosciuto - Paura in strada nella zona del Flaminio dove una donna è stata aggredita in strada nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile. La vittima, una 83enne, è dovuta ricorrere alle cure mediche. 🔗romatoday.it