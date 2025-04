Aggredita a 13 anni a calci e pugni dal branco perché straniera | identificati gli aggressori minorenni

identificati 5 minori che hanno aggredito a calci e pugni una 13enne di origini straniere ad Avola. I 5 avrebbero agito per motivi legati all'odio razziale, ma le indagini sono ancora in corso. 🔗 Sono stati5 minori che hanno aggredito auna 13enne di origini straniere ad Avola. I 5 avrebbero agito per motivi legati all'odio razziale, ma le indagini sono ancora in corso. 🔗 Fanpage.it

Ragazzina di 13 anni picchiata a Busto Arsizio da un gruppo di coetanee: “Capelli strappati, calci e pugni” - Una 13enne sarebbe stata picchiata da un gruppo di coetanee nel centro di Busto Arsizio (Varese) nel pomeriggio del 16 marzo. La madre della vittima ha raccontato quanto accaduto, dicendo che le presunte autrici avrebbero filmato la scena e se ne sarebbero "vantate sui social".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Botte e capelli strappati in piazza a Busto Arsizio: ragazzina di 13 anni aggredita dalla compagna di scuola di 11. “Minacce da mesi” - Capelli strappati, pugni, calci, spintoni. La vittima è una tredicenne, picchiata in pieno centro a Busto Arsizio. Ad aggredirla in particolare da una undicenne. A denunciare l’accaduto la madre della giovane che ha subito le violenze. “Rendo pubblico quanto accaduto per tutelare mia figlia e per sollevare il tema della sicurezza dei nostri ragazzi” ha detto alla Prealpina parlando dal pronto soccorso dove la figlia è stata curata. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tredicenne aggredita dalla baby gang ad Avola: i passanti filmavano, senza intervenire - Il pestaggio è avvenuto nel Siracusano. Un video è stato addirittura diffuso in rete. La denuncia della sindaca: “Non basta l’indignazione, bisogna fermare la violenza” ... 🔗quotidiano.net

Tredicenne picchiata da gruppo di coetanee ad Avola: filmano la scena ma nessuno interviene, indaga la Procura - Una ragazza di 13 anni è stata aggredita nella serata di sabato 26 aprile ad Avola, nel Siracusano, da un baby gang composta da coetanee ... 🔗fanpage.it

Follia in Sicilia: 13 enne aggredita da baby gang, indaga la polizia - Follia in Sicilia dove una ragazza di 13 anni è stata aggredita ad Avola, in provincia di Siracusa, da un baby gang femminile, composta da coetanee. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i ra ... 🔗strettoweb.com