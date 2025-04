Agganciato da un braccio meccanico | muore operaio di 35 anni

operaio di 35 anni egiziano. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla benna dell'escavatore che stava manovrando durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato. La tragedia è avvenuta a. 🔗 Europa.today.it - Agganciato da un braccio meccanico: muore operaio di 35 anni Un incidente sul lavoro è costato la vita a undi 35egiziano. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla benna dell'escavatore che stava manovrando durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato. La tragedia è avvenuta a. 🔗 Europa.today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico - (Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo quando, secondo la ricostruzione, avrebbe azionato accidentalmente la benna. Sembra dalle prime informazioni che, a quanto si apprende, volesse recuperare un […] L'articolo Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Agganciato da un braccio meccanico in un cantiere: morto operaio 35enne in provincia di Cremona - Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell’abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermare il braccio meccanico in tempo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico - (Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo quando, secondo la ricostruzione, avrebbe azionato accidentalmente la benna. Sembra dalle prime informazioni che, a quanto si apprende, volesse recuperare un […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Agganciato da un braccio meccanico: muore operaio di 35 anni; Agganciato da una benna, muore operaio nel Cremonese; Agganciato dalla pala meccanica della gru, operaio muore a 35 anni: «Nessuno è riuscito a fermarla»; Milano, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pressa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Agganciato dalla pala meccanica della gru, operaio muore a 35 anni: «Nessuno è riuscito a fermarla» - Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in n cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, ... 🔗msn.com

Agganciato da un braccio meccanico: muore operaio di 35 anni - L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla benna dell'escavatore che stava manovrando durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato ... 🔗today.it

Cremona, muore operaio 35enne colpito da braccio meccanico - (Adnkronos) - Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese. Un uomo di 35 anni è morto in un cantiere a Soresina. A quanto si apprende, la vittima, un gruista, stava operando vicino al proprio mezzo qua ... 🔗reggiotv.it